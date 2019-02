Seguramente Cristina Pardo nunca pensaba que Jorge Cadaval le iba a contar esta historia. La periodista y presentadora del programa de La Sexta Liarla Pardo tuvo la oportunidad de charlar este domingo con César y Jorge Cadaval, los dos integrantes del grupo cómico de Los Morancos.

Pardo le preguntó a Jorge Cadaval sobre sus estudios y la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años que realizó hace dos cursos, cuando el humorista tenía 57. "Me preparé estupendamente y fui con mi hermano Juan", afirmó el cómico, justo antes de desvelar una anécdota que le impidió aprobar el examen.

(VER EL VÍDEO DEL MOMENTO AQUÍ)

"El comentario de texto y todo me salió perfecto, pero tenía que contestar tres preguntas de las cuatro. Yo contesté las cuatro y además me explayé. El ponente me dijo que estaba suspenso", relató el mayor de Los Morancos. "Le dije que me quitara la respuesta que más me hubiera puntuado, pero nada. Este año lo volveré a hacer", continuó.

Su hermano César le respondió en tono de broma de que solo hiciera tres esta vez para que no se volviera a equivocar, "como si estuviera en Canarias", soltó. Sobre lo que él quiere estudiar, Jorge aseguró que ha cambiado de opinión: "Yo antes hubiera hecho o biología o veterinaria, pero ahora me encanta el mundo de la nutrición. Me encanta ese mundo".