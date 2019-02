En esta edición de GH Dúo (Telecinco) se está hablando mucho de adicción a las drogas. Después de la confesión de Kiko Rivera sobre su drogadicción, Ylenia también se ha sincerado sobre este problema que sufrió en el pasado. La exconcursante de Gandía Shore (MTV) se enfrentó a la prueba de La curva de la vida junto a Jorge Javier Vázquez e hizo un repaso por los altibajos de su carrera.

La alicantina contó que había tenido una infancia muy feliz junto a sus padres, pero que en la adolescencia se metió en muchos problemas y fue ahí cuando empezó con el consumo de estupefacientes, sobre todo "porros". "Tuve una sobreprotección de mis padres y una adolescencia muy rebelde: bebía con mis amigos, participaba en peleas casi todos los fines de semana...", señaló. Puedes ver el vídeo del momento aquí.

Aunque, según contó, fue más tarde cuando probó "cosas más fuertes" debido al estrés que le provocaba la gran cantidad de bolos y el dinero del que disponía tras el reality. "A veces te aferras a alcohol, drogas... y entonces tuve otra vez una depresión máxima y decidí retirarme", declaró. "Era una forma de evadirme. Para mí la familia es lo más importante y llevarme mal con ellos por dentro no me dejaba vivir", detalló.

La alicantina entró en depresión debido a sus adicciones y señaló que por eso se apartó de ese mundo "pudiendo ganar un pastizal". "Me volví a mi casa a retirarme de todo y no me costó tomar la decisión porque estaba reventada", añadió y prometió hacer lo mismo cuando saliese de GH Dúo.

Según contó, su reciente encontronazo con Kiko Rivera dentro de la casa también guarda relación con su problema con las drogas. "Siempre me han acusado de yonqui y no lo soy, yo probé esa mierda en un momento específico de mi vida, pero ni antes, ni después lo he hecho", explicó.