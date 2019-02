El estrés y el móvil están matando tu vida sexual. Esa es una de las conclusiones que sacan del estudio sobre satisfacción sexual elaborado por la marca de juguetería erótica LELO.

La calidad del sexo, que no la cantidad, parece ser la gran asignatura pendiente entre las más de 10.000 personas que han participado en la encuesta, todas ellas mayores de edad. Así lo confirman los datos: solo un 29% piensa que su vida sexual es buena, mientras que un 18% opina que es muy buena. ¿Y qué factores terminan con el deseo? El estrés (57,46%), las inseguridades físicas (30%) y el teléfono móvil (20%), un aspecto interesante que demuestra la presencia cada vez más intensa del smartphone en nuestro día a día.

Para Valérie Tasso, sexóloga y embajadora de LELO, la comunicación es un elemento fundamental: "Tenemos que hablar, nunca hay que dar por hecho nada. Aunque llevemos tiempo con una persona los gustos cambian y evolucionamos".

Y si pensamos que los más activos son los más jóvenes, nos equivocamos. Son las personas en la franja de entre 31 y 40 años las que más relaciones sexuales tienen. Para Tasso, este dato no es nada sorprendente y tiene todo el sentido del mundo: "Ya nos conocemos mejor sexualmente a nosotros mismos y tenemos menos reparos".

EL HUFFPOST

Lo que sí ha sorprendido a la sexóloga son los países que más parejas tienen a lo largo de su vida: Grecia, Brasil y contra todo pronóstico Suiza, con un promedio de entre 15 y 20 parejas. España está muy por debajo del estándar con un promedio de 1 a 3 parejas.

Triunfan las posturas clásicas y los orgasmos son habituales

El perrito es la postura favorita de la mitad de los encuestados, seguida de la amazona y el clásico misionero. Y parece que funcionan a la hora de llegar al clímax, ya que el 59% asegura tener orgasmos varias veces a la semana. Son menos los que lo hacen solo una vez a la semana (18%), y una rareza los que afirman tener varios orgasmos al día, un 12%.

Solo un 1% de las personas que han participado en la encuesta afirman no haber tenido nunca un orgasmo, pero para Valerie Tasso, si nos salimos del estudio de LELO, el porcentaje será mucho más elevado. Según la sexóloga, teniendo en cuenta las personas que van a su consulta, habría entre un 20% y un 30% de mujeres que nunca han experimentado un orgasmo. Ella tiene claro el por qué: "No se conocen, no se han masturbado, no han experimentado". También apunta que para romper estos tabúes "necesitamos educación sexual urgente".

¿Y para mejorar tu vida sexual? Descúbrete

Tasso insiste en que cuánto más nos conocemos, más disfrutamos de una sexualidad plena y para ello la masturbación es un factor fundamental. Los participantes en el estudio están de acuerdo y un 62% se masturba habitualmente y cree que mejora sus relaciones sexuales. Un dato sorprendente es que son todavía más, alrededor de un 70%, los que utilizan juguetes sexuales.

Para la sexóloga son las mujeres las que tienen que ponerse manos a la obra. "Masturbarse es fácil para el hombre ya que surge de forma natural. Para la mujer no", apuntó Tasso, que también insistió en que a pesar de los estereotipos que dan a entender que las mujeres tienen fantasías románticas "es más bien al revés". "Hemos tenido que callarnos siempre por lo que hemos desarrollado más las fantasías eróticas y son más bestias", sentenció.