Trump quiere declarar la emergencia nacional para construir el muro en México

La Casa Blanca ha confirmado este viernes que el presidente de EE.UU., Donald Trump, firmará la ley de presupuestos que le presente el Congreso y declarará el estado de emergencia nacional, lo que le permitirá recurrir a partidas presupuestarias para financiar la construcción del muro con México.

"El presidente Donald Trump firmará la ley presupuestaria del Gobierno y, tal y como ya dijo, tomará además otras medidas ejecutivas -incluida la declaración de emergencia nacional- para asegurar que se pone fin a la crisis humanitaria y de seguridad en la frontera", ha señalado la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders, en un comunicado.

La nota agrega que, con esta medida, Trump está "una vez más" cumpliendo su promesa electoral de "construir un muro" y "proteger la frontera".

La confirmación de la Casa Blanca se ha producido pocos minutos después de que el líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, dijo en el pleno del Senado que Trump firmaría los presupuestos y acto seguido declararía el estado de emergencia.

El pasado lunes los republicanos y demócratas del Congreso alcanzaron un acuerdo presupuestario que incluye unos 1.375 millones de dólares para construir unos 88,5 kilómetros de muro fronterizo.

Sin embargo, en caso de ser finalmente aprobado por ambas cámaras del Congreso, dicho acuerdo debe ser ratificado por Trump, quien anteriormente había dicho que no estaba "contento" con el resultado de la negociación.

