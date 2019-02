El emocionante relato de Federico Martín Bahamontes que provoca la admiración en las redes

La Resistencia de David Broncano ha vivido este jueves uno de los momentos más especiales, bonitos y admirados en la historia del programa. El late night de Movistar + ha recibido al primer español en ganar el Tour de Francia, Federico Martín Bahamontes.

Después de que David Broncano y a su colaborador, Jorge Ponce, recibieran un maillot y una gorra de parte de Soliss Seguro, Bahamontes ha entrado en el plató llevando más vestimentas y dejando sin palabras a los dos cómicos. Con 90 años, el ciclista toledano ha dado toda una lección.

Durante la entrevista con Broncano, Bahamontes ha contado, por ejemplo, cómo se trasladó a Asturias desde Madrid para correr la Vuelta a Asturias: "Fui en bicicleta. La pega la tenías en el momento en el que llegabas a Mieres y no nos dejaban correrla porque éramos cuatro y teníamos que haber sido seis. Ese día me habrías valido tú y el otro (en referencia a Jorge Ponce)".

Minutos antes, Ponce había recibido varias bicicletas después de la campaña que ha lanzado durante la última semana #UnaBiciParaPonce con la que quería que le regalaran bicicletas.

Esto me parece un testimonio acojonante. Increíble, Federico Martín Bahamontes. Héroe absoluto. #LaResistencia pic.twitter.com/kTX91bQbTn — La Resistencia en Movistar+ (@LaResistencia) 15 de febrero de 2019

Preguntado por cuánto tiempo tardaban en hacer el camino, Bahamontes ha respondido que el tiempo no era su principal preocupación: "No mirábamos las horas, solo sí hay comida en el camino para poder llegar. Lo hicimos en el día. También fui de Burgos a Toledo. No había carreteras asfaltadas y tampoco había en el macuto cosas para comer, había que... (hace el gesto de robar)".

Bahamontes, que reconoció que con 11 años vivió la Guerra, mandó un mensaje a las personas que se encuentran en paro: "A veces no había cosas ni para comer. Ahora hay mucho paro y yo les digo que para que no estén parados hay muchas aceitunas en el suelo".

Sin duda, la de Federico Martín Bahamontes es una de las entrevistas más emotivas de La Resistencia.