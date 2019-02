La relación entre María Jesús Ruiz y Antonio Tejado surgida en GH DÚO (Telecinco) está en horas bajas. La ex Miss España dijo por activa y por pasiva que no iba a mantener sexo dentro de la casa y la insistencia de él por ir un poco más allá de sus habituales arrumacos la está empezando a saturar.

En el debate de este domingo, la colaboradora Belén Esteban rompió una lanza a favor del sobrino de María del Monte y acusó a Ruiz de ser "mayorcita" y de saber "perfectamente lo que hacía" cuando se acercaba demasiado a Tejado: "Si tú te pones la noche de bodas (uno de los juegos del concurso) con un picardías a hacer tiki-tiki-tiki-tiki, el otro dice toco-toco-tocotó".

Ante las protestas de otras colaboradores, pidió terminar su argumento: "Entiendo que está en su derecho de decir que no, pero ella sabe cómo es, porque trabaja con él, y yo también trabajo con él y sé cómo es... No digo que ella sea una calienta nada... porque no, pero creo que está provocando una situación". Ares Teixidó continuó protestando las palabras de Esteban y opinó que lo que estaba diciendo era "asqueroso".

Puedes verlo aquí

Cuando Nagore Robles tomó la palabra, explotó con un discurso con el que poco a poco fue elevando el tono hasta acabar gritando: "Mira... Con este tema de calentar el plato y no comer: yo no caliento el plato de nadie, yo no caliento el calzoncillo de nadie, ni la braga de nadie. Caliento la mía y cuando me da la gana la vuelvo a enfriar. Y puedo cambiar de opinión las veces que me dé la puñetera gana y no lo hago con ninguna finalidad. Y sí, tengo todo el derecho a cambiar de idea".

Ares Teixidó se sumó a su compañera: "Me crea un poco de rechazo oír según qué opiniones porque intentáis decirlo de otro modo y lo que estáis diciendo es: 'Si no vas a follar, no juegues'. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? ¿Podrá hacer la muchacha lo que quiera y ponerle límite cuando a ella le venga en gana?".

Esteban se molestó y aseguró que estaban poniendo palabras en su boca que ella no había dicho.

Amor también se sumó a las protestas de las colaboradoras y remató: "Lo que me parece es que está conversación de tres mujeres hace nos hace un flaco favor a nosotras. Nadie nos puede decir que no podemos calentar y luego no comer. Porque yo caliento y como y hago con mi vida lo que me da la gana".

Este último comentario hizo que Esteban terminase gritando para zanjar el tema: "Bueno, pues ¿sabes qué te digo? Que tú lo ves de esa manera y yo lo veo de la mía y habrá gente que lo vea como la tuya y habrá gente que lo vea como la mía. Y punto".