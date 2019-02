El comentario de Manu Sánchez sobre Malú y Rivera que dejó estas caras en 'La mejor canción jamás cantada'

La supuesta relación entre Albert Rivera y Malú está en boca de todos y se habla de ella incluso en los programas de entretenimiento de la tele.

Este viernes, en la segunda entrega de La mejor canción jamás cantada (La 1), dedicada a la música de la década de los 60, Nerea y Raoul (OT 2017) interpretaron Cuéntame, un tema de Fórmula V que se convirtió en la cabecera de la serie Cuéntame cómo pasó.

A la hora de la valoración, el presentador Roberto Leal invitó a Manu Sánchez a que hablase el primero y el humorista se estrenó por la puerta grande: dejando un comentario que dejó a sus compañeros con cara de circunstancia y sin saber dónde meterse.

"Me parece la pareja más bonita que he visto en mucho tiempo y que me perdonen Albert Rivera y Malú", dijo refiriéndose a los extriunfitos.

RTVE Manu Sánchez deja a todos con la boca abierta en 'La Mejor Canción Jamás Cantada'.

Roberto Leal, Noemí Galera y Tony Aguilar se quedaron con la boca abierta mientras el público empezó a jalear la osadía. A Galera le dio una especie de ataque de risa y no pudo ni hablar cuando Leal le solicitó que arreglase el desaguisado. Cuando Aguilar intentó interceder, Sánchez exclamó de nuevo: "Si sabéis cómo me pongo, ¿pá que me invitáis?".

"Es que la has liado, pollito", opinó Raoul mientras todo el público aplaudía y reía. Tony Aguilar tomó finalmente la palabra y centró de nuevo la atención en la propia actuación.

Puedes verlo aquí, al partir del minuto 15

El comentario de Manu Sánchez acaparó la atención de las redes donde todo el mundo rio la gracia del humorista.

Manu Sánchez: "Me parece la pareja más bonita que visto en mucho tiempo y que me perdonen Albert Rivera y Malú" #LaMejorCanción60 pic.twitter.com/TO4pwhqd1k — JOSE CARLOS (@JoseCarlosCB27) 22 de febrero de 2019

"Me parece la pareja más bonita que he visto en mucho tiempo y que me perdonen Albert Rivera y Malú" #LaMejorCanción60 — Maario.29 (@29Maario) 22 de febrero de 2019

"Me parece la pareja más bonita que he visto en mucho tiempo y que me perdonen Albert Rivera y Malú" #LaMejorCanción60 pic.twitter.com/LOr5Epmsjt — Anabel 🐿️ (@anxbels) 22 de febrero de 2019

