Denuncian miles de casos de abusos sexuales a menores no acompañados en la frontera de EEUU

El representante demócrata de la Cámara Baja de EEUU Ted Deutch denunció este martes miles de abusos sexuales a menores no acompañados en la frontera con México supuestamente cometidos por funcionarios del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, en sus siglas en inglés).

Durante una audiencia celebrada en el Comité Judicial de la Cámara de Representante este martes, Deutch presentó varios informes del HHS en los que se detalla que ese departamento recibió más de 4.500 denuncias de abusos sexuales a menores no acompañados entre 2014 y 2018.

Asimismo, 1.303 denuncias de esa índole fueron reportadas al Departamento de Justicia estadounidense durante el mismo período.

"Estos documentos del HHS detallan una cantidad alarmante de agresiones sexuales contra niños no acompañados bajo su custodia", apuntó Deutch, que representa el distrito 22 de Florida.

Deutch dijo que estos datos describen un ambiente "inseguro" de agresiones sexuales por parte de los funcionarios a menores que entraron solos en el país.

"Con un número de denuncias que se traduce en una agresión sexual por semana durante los últimos tres años, claramente esta Administración no está preparada para mantener seguros a estos niños", agregó el legislador demócrata.

De acuerdo al periódico Axios, algunos de los incidentes que se denunciaron al Departamento de Justicia incluyeron denuncias contra miembros del personal que fueron acusados de tener relaciones con menores, contacto sexual no deseado y mostrar videos pornográficos a los niños y adolescentes.

