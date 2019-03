El Salvados de este domingo tuvo una invitada de lujo. Tita Cervera, la baronesa Thyssen, recibió a Jordi Évole para una entrevista cargada de titulares y de momentos tensos en los que han repasado todo tipo de temas: arte, feminismo, problemas con Hacienda, su etapa en Hollywood o su patrimonio cultural.

Sin embargo, una de las preguntas que más repercusión ha tenido ha sido cuando el periodista le ha preguntado sobre su patrimonio cultural y su último libro leído. La séptima mujer más rica de España, como la ha calificado Évole, se ha metido en un lío.

"Si tuviera que vivir con 1.500, ¿qué es aquello que no podría usted prescindir?", le ha comentado el periodista. "De un perrito, son mis mejores amigos, de un jardín para poder plantar una flor cada mañana y de poder leer, que me compro libros todo el día porque me encanta leer y no puedo, ya que no tengo tiempo con todos los papeles que tengo", ha respondido Cervera.

Rápidamente, Évole le ha pedido que le dijera cuál es el último libro que se ha leído. La baronesa se ha quedado balbuceando sin saber que decir. Al final, no lo ha desvelado: "Mmmm... no tengo tiempo para leer un libro, los acumulo, pero no tengo tiempo".