Bertín Osborne: "Hay que echar del poder a los que quieren acabar con los toros, la cacería, el flamenco, la paella y hasta con el Sol"

Bertín Osborne no deja de estar en el centro de las críticas. Después de que dijese en Sábado Deluxe (Telecinco) que votaría a cualquier partido que defendiese las tradiciones de España, el presentador se ha reafirmado en su posición con unas rotundas declaraciones en las que ha dejado claras sus prioridades: España, sus tradiciones, los toros, la cacería, el flamenco y la paella.

El presentador de Mi casa es la tuya asistió a un acto este martes en Sevilla bajo el marco de los llamados encuentros Mano a Mano de la Fundación Cajasol junto a la rejoneadora Lea Vicens. Allí hizo un claro llamamiento a votar a los que "defienden España". "El 28 de abril hay que votar con la cabeza a aquellos que defienden a España, nuestras tradiciones y nuestra manera de vivir", declaró. "Hay que echar a los que quieren acabar con los toros, la cacería, el flamenco, la paella y hasta con el Sol", detalló.

Aunque sus declaraciones están cargadas de polémica, el presentador y cantante no se mostró arrepentido por lo que pudiesen interpretar los asistentes. "Soy claro y no me importa decir lo que pienso, puede que media España no me pueda ni ver, pero esos no son mi público, no comprarán mis discos ni verán mi programa de televisión. Uno no puede estar pensando qué van a decir de mí unos cuantos, me interesa más lo que digan los otros, que son una inmensa mayoría", detalló.