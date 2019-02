Bertín Osborne en 'Sábado Deluxe': "Me sirve cualquier partido que defienda la unidad de España, los toros y la paella"

Bertín Osborne ha vuelto a opinar sobre política y, como ya es habitual, sus declaraciones han generado una oleada de críticas. El cantante estuvo este sábado en el Deluxe (Telecinco) para promocionar la próxima temporada de Mi casa es la tuya.

Teniendo en cuenta el perfil del invitado y el momento político ante el que nos encontramos —con las elecciones generales recién convocadas para el 28 de abril—, la conversación era casi obligatoria.

Fue Belén Esteban la que sacó el tema a relucir: "Yo estoy encantada de que haya elecciones pero tengo un problema ahora mismo: no sé a quién votar porque no hay ningún partido que me pueda convencer".

Osborne dijo que no tenía ningún reparo en decir a quién iba a votar y se lanzó con este discurso: "En estos momentos, con la situación política que tenemos en nuestro país y viendo también el entorno de los países cercanos... En estos momentos, me sirve cualquier partido que defienda la unidad de España, que defienda los valores que tenemos los españoles de toda la vida... Yo soy un enamorado de mi país. Me encanta España, me encanta la paella, la playa, los toros... Me encanta lo que nos ha hecho distintos, el hecho diferencial español con respecto a los demás países que nos rodean".

El cantante insistió en que a él le servía cualquier partido que respetase todo eso. "Me sirve desde Vox hasta el PSOE, si fuera un partido que peleara y defendiera la unidad de España. Me serviría el PSOE de Felipe González y me serviría el PSOE de Pedro [Sánchez] si cambiara ciertas cosas".

Al final, Osborne aseguró que decidiría el partido al que vaya a votar en el último momento porque para él eso respondía a un impulso "porque yo no soy de un partido".

Sus comentarios sobre la unidad de España, los valores, la paella y los toros acaparon toda la atención de las redes y los usuarios dejaron muchos comentarios como estos:

La paella, lo más importante #dibertindísimo pic.twitter.com/Q8lUgOnaVa — 𝖿 𝗎 𝗇 𝗂 - 𝖼 𝗁 𝖺 𝗇 🍊🍂 (@funichan_) 17 de febrero de 2019

Acabo de ver el hashtag de #dibertindisimo y se me ha caído el culo al suelo con eso de Bertin Osborne de que va a votar a un partido que apoye a los toros

;;;;;yo, deseando que no gane un partido facha. pic.twitter.com/Ojf0KPbKgS — Aránzazu.🌹 (@cicatrices___) 16 de febrero de 2019

Sr. Osborne, para tu país deberías desear más derechos, mejor sanidad, trabajo y menos corrupción en vez de tanta unidad de españoles, paella, y toros. Qué pena que estas 3 últimas cosas sean lo más importante para ti a la hora de irte a votar. #dibertindísimo — neska athleticzale (@itxhm) 16 de febrero de 2019

Ahora en Antena 3 echan La Voz y en Telecinco La Vox. #dibertindisimo pic.twitter.com/oZw0wJXFfT — Sergi Mariconez (@johnkylven) 16 de febrero de 2019

"Tan decente es ser de derechas como de izquierdas, siempre y cuando la persona sea decente"

Bertín Osborne dixit.



Lo siguiente es "Ni machismo ni feminismo, porque el toro no sufre"



No se ha visto cuñado igual, ni tan peligroso.

#dibertindísimo — M. Rajoy (@teflonio) 16 de febrero de 2019

Estoy escuchando a un hombre decir por la tele que él quiere votar al partido que defienda a su país! A su #españa como la paella, los toros... Lo que nos hace únicos!!! Para qué hablar de sanidad pública, educación, seguridad social, pensiones... #dibertindísimo — Zasan (@OverdeOna) 16 de febrero de 2019

Cuando luego venga Vox, PP y Ciudadanos y empiecen a quitar las ayudas económicas a personas con dependencia (como su hijo) se acordará de este momento. #dibertindísimo pic.twitter.com/rxHjos6sYQ — Fijatetu Erestu (@fijatetu_erestu) 16 de febrero de 2019

Bertín Osborne sólo le pide a un partido político que respete las tradiciones, la paella y los toros. Vamos, las preocupaciones típicas de un español medio. #dibertindísimo — Xisco TV (@TvXisco) 16 de febrero de 2019

"me sirve cualquier partido que defienda la unidad de españa, los valores tradicionales y los toros"



que puto asco me da bertín osborne pic.twitter.com/RiMAWIqUdm — alexia 🦁 (@alexiarm92) 16 de febrero de 2019

Cuando tienes la vida resuelta como Bertín Osborne, el único miedo que tienes es el de perder caprichos y pasatiempos de mierda como los toros, la paella o que tu país esté unido. — Morbix (@MorbixFactory) 17 de febrero de 2019