Carmen Lomana explica por qué aparece en el polémico cartel de regreso de Pablo Iglesias: "Estaba trabajando"

Carmen Lomana junto a Pablo Iglesias. Puede parecer una broma, un meme o un montaje, pero es real. La exconcursante de Masterchef Celebrity 2 se convirtió en protagonista improvisada del cartel de regreso a la política del líder de Podemos después de que algunos usuarios de Twitter se diesen cuenta de que aparecía en la esquina inferior izquierda.

Lomana, que ha mostrado en más de una ocasión su simpatía por el partido ultraderechista Vox, se convirtió en Trending Topic en España por esta curiosa aparición. Fue tal la repercusión de este detalle, que la propia empresaria tuvo que explicar "en primicia" a sus seguidores por qué aparece en esa imagen con un vídeo en su cuenta de Twitter.

Para aclarar foto en un cartel de Podemos...en primicia para vosotros. pic.twitter.com/5Z51q5UZuU — Carmen Lomana (@Carmen_Lomana) 6 de marzo de 2019

"Quería contestaros porque me tienen ya aburrida con un cartel que ha salido de Podemos anunciando la vuelta de Pablo Iglesias que, si te fijas mucho, se me ve a mí como una pulguita ahí", empieza diciendo y añade que la gente es "muy curiosa", pero que ella ni se habría dado cuenta.

"Sí, soy yo en primera fila en la manifestación y el mitín de 2015 de Podemos. ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué creéis que estaba haciendo? Pues estaba trabajando, en ese momento estaba en Telecinco y me habían mandado a cubrir todo el evento", añade.

La entonces colaboradora del programa Hable con ellas (Telecinco) se desplazó para cubrir la Marcha por el Cambio que la formación morada organizó el 15 de enero de 2015 lo que, según cuenta en el vídeo, le suscitó mucha curiosidad. "Me pareció interesante porque no tenía ni idea de lo que iba a encontrar, no era el partido que todos conocemos ya y que sabemos lo que pueden dar de sí", detalla la empresaria. "Entonces era un partido nuevo, que sabíamos que era de izquierdas, pero que había sacado 1,5 millones de votos en las elecciones al Parlamento Europeo".

Este es el polémico cartel en el que aparece Carmen Lomana: