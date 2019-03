Chenoa le manda una pullita a David Bisbal: "No podré hacer la cobra"

La cobra de David Bisbal y Chenoa sigue dando que hablar, incluso casi tres años después. La cantante visitó este viernes el programa de Trece TV No solo vengo a hablar de mi disco y, junto a Natalia, compañera de Operación Triunfo 1. Hablaron de reencuentros, el concierto en el que se reunieron los 16 concursantes de la primera edición de este talent y de la buena relación que mantienen entre ellos.

La mallorquina no vio demasiadas posibilidades a que todos se volviesen a reunir por motivos de agenda, así como bromeó con que sería imposible que hubiese otra cobra. "Para el que se haga dentro de 15 años estaré tan vieja que me dolerá mucho el cuello y no podré hacer la cobra", dijo la extriunfita.

El presentador del programa le pidió que, si hubiese otro reencuentro, debería haber beso entre ambos tras interpretar Escondidos. "Bueno, a mí no me lo digas, yo no iba a por ello", bromeó Chenoa, que recalcó que se ha tomado con humor el momento. "No tengo tiempo para enfadarme ni para tomármelo mal", señaló.

La cantante aseguró que no le hubiese gustado que hubiera habido beso "porque él tiene pareja y estaba su familia".