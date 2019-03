PACMA sueña con el escaño: ¿Qué propuestas tiene este partido más allá de las animalistas?

El 28 de abril, sobre las 22:00 de la noche, probablemente ya sepamos la respuesta a la pregunta que muchos analistas y politólogos se están haciendo sobre las elecciones generales: quién ganará y qué resultado sacará la ultraderecha representada por Vox.

Por la novedad y por la trascendencia que puede tener de cara a futuros pactos de Gobierno, el partido de Santiago Abascal va a ser, sin duda, uno de los protagonistas en los comicios de finales de abril.

Sin embargo, como una pequeña hormiga, silenciosa y trabajadora, hay un partido que hace mucho menos ruido mediático y que, si el CIS de Tezanos no se equivoca, podría dar la campanada y entrar, por primera vez en su historia, en el Congreso de los Diputados.

Ese otro partido es la formación animalista PACMA, que en las últimas elecciones logró 284.000 votos, el 1,19%, y que según el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas podría obtener el 2,5%.

CIS Barómetro del CIS de febrero.

¿Será suficiente para entrar al Parlamento? "Ya no es imposible, sigue siendo difícil, pero es algo que podría llegar a ocurrir", reconoce a El HuffPost Laura Duarte, que será la cabeza de lista del partido animalista por Madrid.

Sería la primera vez que PACMA entra al Parlamento nacional, donde deberá posicionarse en asuntos que van más allá de los meramente animalistas, como las pensiones, el desempleo o los servicios sociales.

¿Qué dice el programa de esta formación al respecto? De momento nada porque, según explica Duarte, todavía están "trabajando en ello", al haberse precipitado la convocatoria electoral.

Lo que sí han presentado es la campaña la Reevolución de la Política, una declaración de intenciones de cara a las elecciones. "Nuestras reivindicaciones políticas son principalmente animalistas, pero nos hemos ido nutriendo a lo largo del tiempo de otras luchas sociales y medioambientales encaminadas a afrontar también la difícil situación de las personas más vulnerables de nuestro país y el terrible deterioro de los recursos naturales", indican en el comunicado presentado junto a la campaña.

EFE Laura Duarte, cabeza de lista de PACMA por Madrid, y Silvia Barquero, presidenta de PACMA y candidata a las europeas.

En dicho comunicado, se anticipan las ideas de lo que será el futuro programa del partido: "Desde la sanidad universal o la educación de calidad hasta la regulación del alquiler de viviendas turísticas, pasando por las reivindicaciones feministas o del movimiento LGTBI+, el programa electoral de PACMA recoge una batería de medidas progresistas para proteger a todas las personas de nuestra sociedad", indican.

En líneas generales, el programa será muy similar al que presentaron en las elecciones de junio de 2016 y se está trabajando, según explica Duarte, para adaptarlo a la situación actual, tras los cambios que ha habido con los Ejecutivos de Rajoy y Sánchez.

Pero sí se mantendrá el grueso del programa donde, al margen de las grandes reclamaciones de PACMA, como el fin de la caza y de la tauromaquia, existen otras propuestas.

Estas son algunas de las más importantes que recogía el programa de 2016:

Nueva Constitución. PACMA quiere que se incluya y se reconozca "como línea básica transversal" la Carta Europea de Derechos Sociales y que se dote de rango constitucional los derechos de todos los animales. Reforma de la Ley Electoral. Reclaman un "sistema electoral justo" en el que "se destierre el bipartidismo". La propuesta es suprimir el sistema de circunscripción provincial, dejando dos circunscripciones: una única estatal para el Congreso y otras autonómicas para el Senado. Supresión de las diputaciones. PACMA cree que muchas de sus tareas están duplicadas y ya las realizan las comunidades autónomas y critica que sus representantes no sean elegidos por la ciudadanía. Fin a los acuerdos con el Vaticano. Derogación de la Ley Mordaza. Fomento de la economía responsable. PACMA apuesta por el aprovechamiento de las energías renovables, aplicar criterios ambientales a la economía y estimular sectores como el turismo cultural y el agrícola a nivel local y regional. Reforma fiscal. PACMA apuesta por la progresividad y por la creación de un impuesto sobre la herencia a las grandes sumas. Derogación reforma laboral. Y la vuelta a la indemnización de 45 días por año trabajado. Medidas contra el desempleo. Entre las propuestas de PACMA en 2016 se incluían la creación de una línea de crédito al 0% para parados, un plan nacional de economía verde (que promueva la creación de empleos verdes) y una auditoría de desempleados y personas con contrato basura. Sanidad universal. Que garantice la atención sanitaria a cualquier ser humano, acabar con las privatizaciones y aumentar los recursos en los Presupuestos Generales. Derecho a la vivienda. Promover planes para garantizar la vivienda a todos los ciudadanos y acabar con los desahucios a familias sin recursos. Derogación de la LOMCE. Además, apuestan por crear una red de educación infantil, garantizar la gratuidad de los libros de texto hasta Bachillerato, así como el transporte y el menú a coste cero para familias con pocos recursos.

A estas medidas, explica Duarte, se sumarán a las peticiones de la Mesa por el Blindaje de las Pensiones (MERP) así como las reivindicaciones de la Plataforma Estatal del Colectivo LGTBI, a las que PACMA se ha adherido.

Sin miedo al 'voto útil'

Con estos mimbres, desde la formación animalista confían en mejorar de nuevo los resultados de las últimas elecciones e incluso llegar al medio millón de votos.

Duarte no teme a la campaña a favor del voto útil que partidos de la izquierda están realizando ante el miedo por la llegada de Vox. "No hemos compartido nunca esta filosofía, la mejor forma de hacer frente a partidos como Vox es estar representadas las fuerzas políticas que tienen un programa más opuesto a lo que ellos defienden. Y no hay partido más antagónico a Vox que PACMA. El voto útil es aquel que representa lo que uno piensa", afirma.

De momento, a PACMA, como partido extraparlamentario, todavía le queda terminar con la recogida de 50.000 avales para presentarse a las elecciones. Logrado esto, que parece un trámite, quedará por ver si el sueño de tener un escaño se convierte en una realidad. Quizás, sobre las 22:00 horas del día 28 también tengamos respuesta a esto.