Esta foto viral de dos niños en un hospital esconde un mensaje machista

Dos niños en un pasillo de hospital vestidos como profesionales de la salud en prácticas. Esta podría ser una foto perfecta para motivarles profesionalmente en un futuro, si no fuese porque entre el niño y la niña hay una clara diferencia.

Esta foto viral, compartida por la cuenta de Twitter @MedicalShots ha dado la vuelta al mundo como una imagen "tierna". Sin embargo, la niña tiene en su pijama el rótulo "enfermera en prácticas", mientras él tiene el de "médico en prácticas".

This is cute, isn't it? 😍 pic.twitter.com/ab9YfjiExN