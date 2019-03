La indignación de Paz Padilla ('Sálvame') tras protagonizar una noticia macabra

Paz Padilla, presentadora de Sálvame y jurado de Got Talent, ha dicho basta. La actriz y cómica ha mostrado su cabreo en Instagram tras una noticia sensacionalista sobre ella.

"Paz Padilla o 'al borde de la muerte': el suceso que conmociona a Belén Esteban, Patiño y todo Sálvame", se puede leer en el titular.

Ante este macabro mensaje, la propia Padilla se ha pronunciado: "Otra vez no me he enterado de nada, Por favor!!! Me metéis en un mundo que no me pertenece!!! El súper, los 'pokemos', los espejos, los techos!!! No publicar estas cosas que me vuelvo loca!!".

No es la primera vez que Padilla se cabrea con este tipo de titulares a todas luces falsos. Hace unos días, la presentadora de Telecinco ya criticó un titular en el que se afirmaba que había tenido una "pelea barriobajera" con Malú.