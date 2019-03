Las geniales indicaciones de una dueña de un perro a su hermano para que lo cuide: "Va a ser una experiencia inolvidable"

Como decían en Spiderman, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Y las mascotas también, más aún si no son propias. El usuario de Twitter y periodista Jordi Elías lo sabe bien. El argentino ha compartido una imagen de las indicaciones que recibió de su hermana para que cuidase a su perro.

En las imágenes, se ve un pantallazo de una conversación de Whatsapp con su hermana en la que le envía un folio firmado por la mascota, llamada Aslan Elías, junto a los mensajes "algunas indicaciones", "quiero que sea lo mejor para todos".

Mi hermana me va a dejar para que cuide el perro y me mandó esto🙈😂. Na si en esta familia estamos todos locos. pic.twitter.com/l6uXnJZyba — Jordan Elias (@jordiiielias) 14 de marzo de 2019

"Mi hermana me va a dejar para que cuide el perro y me mandó esto🙈😂. Na si en esta familia estamos todos locos", escribe en el tuit, que acumula más de 45.000 me gusta en 20 horas.

"Hola!!! Soy Aslan Elías. Muchas gracias por cuidarme!!! Va a ser una experiencia inolvidable", empieza diciendo la misiva (como si estuviese escrita por el animal). "Les escribo esta carta para que tengamos la mejor convivencia posible, por eso les quiero contar un poquito de mí", detalla antes de indicar que necesita salir tres veces al día: 20 minutos por la mañana, otros 20 por la tarde y 10 por la noche.

Aslan prosigue su carta dejando ver otra serie de cuestiones a tener en cuenta por el cuidador y cómo evitar malos comportamientos. "Lo ideal sería que no me den acceso a sillones ni camas si estoy solo porque suelo tentarme fácil", indica. "Le suelo ladrar a las razas de perros bulldog (no entiendo su cara)", bromea.

En esta curiosa guía perruna, Aslan indica que no come "nada de comida de humanos, ni golosinas para perros" porque le provocan vómitos y que está acostumbrado a tener agua y comida todo el día. Antes de acabar la carta, detalla que "ante cualquier duda pueden preguntarle a mi mamá".