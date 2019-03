La broma más repetida con el nuevo fichaje de Ciudadanos para el 28-A

Ciudadanos ha sorprendido este sábado al anunciar que Marcos de Quinto, exvicepresidente de Coca-Cola, será el número dos en la lista del partido por Madrid para las elecciones del 28 de abril.

De Quinto ha participado este sábado en su primer acto electoral, donde ha reconocido tener un poco de "vértigo" y ha asegurado que da el paso para "arrimar el hombro" por el país.

Sin embargo, a muchos en redes lo que les ha dado es, más que vértigo, risa, porque son numerosos los usuarios de Twitter que han coincidido en compartir la misma chanza desde sus cuentas.

¿Adivinas?

¿La noticia de Marcos de Quinto... es porque le ponen de "Segundo" y no de "Quinto" en Ciudadanos por Madrid?

Ok, Ya me tomo la medicación... y la Coca Cola