Cachondeo con este discurso de Juan José Cortés sobre Jesús, la mujer y el agua

Juan José Cortés está en boca de todos desde que Pablo Casado anunció su fichaje como número uno en la lista del PP por Huelva para las elecciones generales del próximo 28 de abril.

Por ejemplo anoche, en la entrevista que Andrea Levy concedió a LaSexta Noche, el programa presentado por Iñaki López. La dirigente popular tuvo que sacar la cara por el nuevo candidato de su partido y contestar a por qué se le elige a él y se decide prescindir de alguien como la exministra Fátima Báñez.

Aunque es muy comentada su presencia en televisión, desde que se anunció su candidatura para el Congreso, Cortés sólo ha estado en un acto del partido y no ha hecho declaraciones.

Sin embargo, en las redes sociales ha comenzado a circular un vídeo de 2012 en el que podemos ver a Cortés, que es pastor evangélico, predicando en Huelva.

Pese a que el discurso es más largo (casi media hora), lo que se está compartiendo es un extracto en el que Cortés habla de Jesús, la mujer y el agua.

Este es el discurso completo:

"Jesús le pide agua a aquella mujer porque estaba sacando agua del pozo, y aquella mujer le dice, ¿por qué me pides agua si yo no te puedo dar? Cuando le niega agua, Jesús le dice, mujer ¿no me das agua a beber? Si tú supieras quién te pide agua, tú le pedirías a él y él te daría, fíjense la diferencia.

La mujer... Jesús le pide a la mujer y la mujer no le da. Pero Jesús le dice, si tú me pidieras a mí, yo te daría un agua, no como esta, que hoy bebes y mañana vuelves a tener sed. Yo te daría un agua que salta para vida eterna. Un agua que te saciará, un agua que, si bebes de ella, ya no volverás a tener nunca más sed.

Ahora yo quiero hacerte entender el mensaje que Jesús le quería dar a aquella mujer: no existe materialmente ningún agua con un compuesto como es el H2O, que es el agua, que pueda beber un ser humano y que no vuelva a beber más agua. Por lo tanto, Jesús no le estaba hablando de lo material, del agua natural, de ese agua compuesta de H2O. No. Le estaba hablando de algo más importante, algo simbólico, algo espiritual.

Y le estaba haciendo entender a aquella mujer que el hombre no sólo se mantiene de las cosas materiales: del agua, del pan, de una buena casa, de un buen coche, de una buena vivienda. No solamente de eso, aunque eso es necesario. Pero Jesús le estaba dando a entender que hay algo más importante en el ser humano que necesita el trato de él, el trato de dios. Y no es que puedas tener un buen coche, una buena casa, o puedas tener agua material o pan para comer".