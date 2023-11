El Barça y el Atlético de Madrid sellan el pase a octavos de Champions tras ganar al Oporto y al Feyenoord

Buena noche de Champions para los equipos españoles, aunque no exenta de sufrimiento para el Barça. Los blaugranas han logrado clasificarse a octavos de final tras vencer al Oporto por un ajustado 2-1 en el que el conjunto portugués ha llegado a ponerse por delante.

El Atlético de Madrid también ha conseguido sellar el pase a las eliminatorias de la máxima competición europea, aunque de forma más desahogada al doblegar al Feyenoord por 1-3.

FC Barcelona 2-1 Oporto

El FC Barcelona ha logrado este martes el billete para los octavos de final de la Liga de Campeones al ganar al Oporto (2-1) en el Estadi Olímpic Lluís Companys. El equipo comandado por Xavi Hernández remontó el 0-1 inicial gracias a 'los Joãos', que resurgieron del ostracismo reciente para ser claves en el futuro inmediato de los catalanes en Europa. Tras dos temporadas de fracaso continental, el Barça se ha asegurado estar en el sorteo de las eliminatorias.

Al Barça no le dio tiempo a venirse abajo anímicamente tras el gol inicial de Pepê a la media hora de juego porque João Cancelo dio aire al equipo de inmediato, apenas dos minutos después de encajar el 0-1. El esta noche lateral zurdo recibió un balón, encaró a João Mário y se fue hacia dentro para colocar el tiro al palo largo de Diogo Costa, que no llegó por poco a evitar el empate eléctrico del Barça.

Los de Xavi Hernández, muy activo en la banda, tuvieron el 2-1 pero no atinó João Félix, esta vez, a meter dentro una gran asistencia de Raphinha desde la derecha que era medio gol. No puso bien el cuerpo el luso y la envió al cielo de Montjuïc. Poco después, fue Raphinha quien perdonó el 1-2 al disparar fuera tras recibir un rechace involuntario de la defensa del Oporto.

La charla del técnico de Terrassa en el vestuario, o arenga propia de los jugadores, fue efectiva porque el Barça mejoró mucho en el segundo tiempo. Y, en una de las jugadas en campo contrario, en el 57', llegó el gol de 'los Joãos' gracias a una pared por la banda izquierda del ataque blaugrana, con pase de João Félix a João Cancelo y este se la devolvió para que el delantero, de primeras y con el interior del pie derecho, marcara el 2-1 para reservar el billete a octavos para el Barça. Tanto que al final fue decisivo.

Como en el Estádio do Dragão, el Oporto no se rindió y buscó el gol del empate que les dejara más cerca del pase a octavos, que no tienen. En una jugada de carambola rozaron el empate, pero es cierto que el Barça no se metió atrás y no especuló y también tuvo varias ocasiones claras para sentenciar con un 3-1 que no llegó, a veces por falta de un buen pase final y otras, como en una chilena espectacular de Raphinha que sacó con grandes reflejos Diogo Costa.

El FC Barcelona, más allá de clasificarse a octavos, se afianza en el liderato del Grupo H con este triunfo, y un empate en la última jornada ante el Antwerp (que está ya eliminado con 0 puntos) le bastaría para asegurar el primer puesto.

Feyenoord 1-3 Atlético de Madrid

El Atlético de Madrid se clasificó este martes para los octavos de final de la Liga de Campeones, gracias a su victoria en Róterdam (Países Bajos) por 1-3 contra el Feyenoord. El partido ha sido algo raro, con dos goles en propia puerta del equipo neerlandés y con un golazo de Mario Hermoso, aunque también con algo de fortuna en su ejecución.

El 0-1 llegó en la primera parte con un autogol de Lutsharel Geertruida tras un malentendido con su portero; en un balón devuelto por Marcos Llorente al corazón del área, Geertruida lo tocó con el abdomen ante la llegada de Axel Witsel. Bijlow se quedó haciendo la 'estatua', pensando que su compañero iba a despejar con contundencia o incluso que Witsel iba a rematar, y la inercia del leve toque de Geertruida hizo que la pelota entrase en el arco.

Ya en el comienzo de la segunda mitad, Barrios volcó el ataque al lado izquierdo y ganó metros para que, de un saque de banda, él mismo diese una asistencia picada a Hermoso; el zaguero colchonero, en su afán por centrar de primeras, sorprendió con un golazo de vaselina al palo largo e hizo subir el 0-2 al marcador.

Sin embargo, en el minuto 77, el Feyenoord metió por momentos el miedo en el cuerpo a los colchoneros al anotar el 1-2. El tanto llegó en un saque de esquina botado por Luka Ivanusec y cabeceado por Mats Wieffer, más hábil que la zaga visitante.

No obstante, la suerte volvió a sonreír a los de Simeone en el momento idóneo y eso dejó el partido sentenciado. Merced a una falta lateral, Molina a pie cambiado colgó al primer palo y Santi Giménez sin querer metió la pelota en su portería, mientras intentaba que Memphis Depay no rematase en su salto; Biljow no pudo hacer nada más que lamentarse.

El Atlético de Madrid ha logrado la clasificación matemática a octavos de final con su triunfo y se sitúa como líder del Grupo E con 11 puntos. Los rojiblancos se jugaran el liderato en la última jornada en el Cívitas Metropolitano frente a la Lazio, que atesora 10 puntos en su casillero.