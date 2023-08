El CSD pedirá al TAD la suspensión de Rubiales tras cometer una "falta muy grave": "No ha estado a la altura"

El presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), Víctor Francos, ha reaccionado a las polémicas palabras de Luis Rubiales en la Asamblea Extraordinaria de la RFEF, anunciando que elevará al Tribunal Arbitraje Deportivo (TAD) este mismo viernes las denuncias que se han presentado contra el responsable federativo.

“Quiero ser muy claro y muy contundente. El señor Rubiales no ha estado a la altura, ni de lo que se esperaba ni de lo que esperaban las jugadoras ni de lo que esperaba el Gobierno ni lo que esperaba la sociedad española. Ha defraudado en su reacción", ha asegurado.

El también secretario de Estado para el Deporte se ha mostrado muy enfadado con el discurso de Rubiales y ha detallado que "el camino de este Gobierno con la RFEF ha acabado".

"El Gobierno inicia hoy los trámites para que Rubiales tenga que dar explicaciones ante el TAD y anunciamos que si el TAD, lo tiene a bien, y el CSD está en función de hacerlo, suspenderemos de sus funciones al señor Rubiales", ha explicado.

Víctor Francos cree que "las explicaciones no se corresponden con sus actitudes". "La Asamblea lejos de acercarnos a una situación de calmar el contexto en el que él mismo nos había metido, ha avivado la polémica, reafirmar la idea de que tenía que dar más pasos", ha añadido.

"Que esto sea el 'Me Too' del fútbol"

El presidente del CSD ha sido bastante claro a la hora de hablar sobre la reacción de las futbolistas al escándalo protagonizado por Rubiales y ha justificado que "vamos a un proceso complicado".

"Yo creo que estamos en disposición de que esto sea el Me Too del fútbol español y que esto sea un cambio. Y, por tanto, el Gobierno quiere advertir de eso, quiere ser contundente a la hora de decir que hay cosas que no pueden volver a pasar", ha razonado.

Víctor Francos ha querido pedir disculpas a las jugadoras porque "no merecían esta semana". "Merecían otra cosa esta semana. Y creo que el conjunto de la ciudadanía debería celebrar y volver a enorgullecernos de lo que han hecho. Ese triunfo tiene más valor aún", ha expuesto.