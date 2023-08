Grietas en la RFEF: dimite el cargo más alto de fútbol femenino y vicepresidente 

Los aplausos a Luis Rubiales no han sido unánimes. Pese al apoyo mayoritario de los miembros de la federación, uno de los vicepresidentes ha dicho 'basta' tras la "sorprendente" intervención del aún presidente. Se trata de Rafael del Amo, que además ocupa el cargo más alto de fútbol femenino, que ha reaccionado con inmediatez una vez descubrió la negativa de Rubiales a dejar el cargo.

Lo ha hecho "agradecido" con el que ha sido su jefe hasta hoy, pero convencido de que Rubiales "debería haber presentado su dimisión", ha explicado el presidente del Comité Nacional de Fútbol Femenino y uno de los nueve vicepresidentes. De hecho, su nombre entraba en la quiniela de posibles 'relevos interinos' del presidente en caso de haberse producido una dimisión adelantada por el propio mandatario a su equipo en la noche del jueves.

"Yo creé un departamento de fútbol femenino, no había nada de esto y Luis me apoyó. Estoy agradecido pero creo que se ha rebosado el vaso y no podía entrar antes en declaraciones sin mirarle a la cara y decirle lo que pensaba y que tenia que dimitir", ha explicado Del Amo, que además es presidente de la Federación Navarra.

Ante los medios y luego de acabar la asamblea extraordinaria, ha confesado deberse "a mis principios y él fue quien me puso en este cargo, tenía que agradecerle su confianza en mí, ha habido cosas que no me han gustado y yo se lo tenia que decir a él. No podía hablar con vosotros antes".

Yo no he aplaudido, no me he levantado, lo he pasado mal. Me he sentido incómodo, pensaba que iba a dimitir Rafael del Amo, sobre el discurso de Rubiales

"Le he expresado mi opinión en la comisión de presidentes, he sido el único en decírselo. Le he dicho que les iba respetar y les he pedido que me respetasen. Reuní a parte de mi junta directiva y les dije lo que opinaba, estuvieron todos de acuerdo", ha añadido.

Del Amo confiesa haber vivido moemtns incómodos durante el discurso: "No me lo esperaba, ha habido muchas dudas de qué hacía yo arriba. Yo no he aplaudido, no me he levantado, lo he pasado mal. Me he sentido incómodo, pensaba que iba a dimitir", ha explicado, preocupado sobre todo por la desafortunada imagen que dio Rubiales en el palco.

"Cometió un error grave el palco, ahora quién nos va a respetar en los palcos. Estamos intentando proteger a los menores y los valores por encima de todo. Me sabe mal esa situación", ha rematado.