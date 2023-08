Dimisión de Rubiales hoy en directo: asamblea de la RFEF, reacciones y última hora  

Las primeras reacciones



Las primeras imágenes dejaron en shock al público. Nadie esperaba un momento así en medio de la celebración. Las primeras reacciones no fueron para nada buenas en cuanto se viralizó en las redes sociales. La ministra de Igualdad en funciones, Irene Montero, no dudó en alzar la voz: “No demos por hecho que dar un beso sin consentimiento es algo “que pasa”. Es una forma de violencia sexual que sufrimos las mujeres de forma cotidiana y hasta ahora invisible, y que no podemos normalizar. Es tarea de toda la sociedad. El consentimiento en el centro. Solo sí es sí”, afirmó Montero.