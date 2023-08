Alexia Putellas reacciona al discurso de Luis Rubiales

Este viernes se esperaba la dimisión del presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, después del beso forzado que dio en la final del Mundial a Jennifer Hermoso. En cambio, el directivo se ha agarrado al cargo y ha asegurado que va a permanecer en su puesto. Distintas personalidades del mundo del fútbol ya han reaccionado a sus palabras.

Una de las respuestas más esperadas era la de Alexia Putellas, centrocampista de la Selección, además de amiga y compañera de Hermoso. La jugadora ha sido tajante: "Esto es inaceptable. Se acabó. Contigo, compañera", ha escrito en un mensaje que ha compartido a través de su perfil de Twitter.

De esta manera, Putellas se une a otras muchas jugadoras que han mostrado su disconformidad ante el discurso que ha dado Rubiales este viernes en Las Rozas, donde se encuentra la sede de la Federación. Las internacionales Cata Coll, Aitana Bonmatí y Athenea han seguido la línea de Putellas.

"Qué pena me da que las 23 futbolistas no seamos las protagonistas", ha lamentado. "¡Se acabó! Contigo a muerte, Jenni", ha escrito. Por su parte, Bonmatí ha opinado que "hay límites que no se pueden cruzar y esto no lo podemos tolerar. Estamos contigo compañera", ha sentenciado.

La centrocampista del Villarreal Virginia Torrecilla también ha compartido su opinión al respecto. "Se acabó! Contigo, Jennifer Hermoso", ha escrito en un tweet. La jugadora del Barça Ana Crnogorcevic ha hecho lo propio.

"Estoy flipando, se acabó", comienza diciendo en su mensaje. "Que le den a esta mierda, que le den a estas mentiras. Esto es una locura", prosigue, esta vez en inglés. Y concluye su texto dirigiéndose a Hermoso: "Contigo, Jenni, siempre".

Las históricas se suman a los apoyos

Estas no han sido las únicas jugadoras que han criticado lo sucedido este viernes en Las Rozas. Algunas de las históricas de la Selección, como Natalia Pablos, se han manifestado en contra de las palabras del presidente.

"Lamentablemente, la no dimisión de Rubiales no me sorprende", ha comenzado a enunciar. "Su ego no se lo permite. Ahora, que las instituciones pertinentes actúen para que no siga en el cargo ni un minuto más, ni ninguno de los que han aplaudido el avergonzante discurso", prosigue. "Ahora, más que nunca, todas deberíamos estar unidas", concluye.

Otra de las que se ha pronunciado es Priscila Borja, que fue internacional con La Roja en el Mundial de Canadá de 2015 y en el campeonato europeo de 2013. Atendiendo a las palabras de Borja Iglesias, ha dicho lo siguiente: "Deportistas como tú merecéis todos los respetos. Me siento totalmente identificada contigo y con aquellas que renunciaron a estar en Australia. En su día nos tocó tomar esa decisión, lamentablemente porque nadie escucha y siempre hay que estar demostrando".