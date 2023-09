Montse Tomé responde al 'desafío' de las 39 en su debut y llama a las campeonas del mundo y buena parte de 'las 15', pero no a Jenni Hermoso

Desafío total de las dos partes. La nueva seleccionadora femenina, Montse Tomé, ha llamado a buena parte de las campeonas del mundo y de 'las 15' que aún no habían vuelto con la selección pese a la renuncia expresa hecha por las jugadoras si no había más cambios en la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

La hasta ahora segunda del destituido Jorge Vilda ha dado a conocer este lunes su primera lista, de urgencia y de cara a la Nations League que empieza este mismo viernes. "Cuento con las mejores jugadoras disponibles", ha comenzado explicando Tomé sobre las 23 llamadas a concentrarse este mismo martes y sobre las que tiene puestas "toda mi confianza".

En la lista destaca, además de los regresos y la presencia de 15 ganadoras del Mundial, la ausencia de Jenni Hermoso. "Creemos que la mejor manera de protegerla es no llamarla", ha reconocido la seleccionadora, que se ha posicionado "de su lado" y no ha querido dar detalles de la crisis abierta que sufre el fútbol femenino desde el estallido del 'caso Rubiales'. No obstante, ha dejado claras sus intenciones futuras con la futbolista del Pachuca: "Contamos con ella".

Estas son las convocadas por Montse Tomé en su estreno al frente de 'La Roja':

Porteras: Misa Rodríguez, Cata Coll y Enith Salón.

Defensas: Irene Paredes, Laia Alexandri, María Méndez, Oihane Hernández, Olga Carmona, Ona Batlle y Mapi León.

Centrocampistas: Aitana Bonmatí, Alexia Putellas, Patri Guijarro, María Pérez, Tere Abelleira y Rosa Márquez.

Delanteras: Athenea del Castillo, Esther González, Eva Navarro, Inma Gabarro, Mariona Caldentey, Amaiur Sarriegi y Lucía García.

Al respecto de la nómina de seleccionadas, Tomé ha confesado que sí ha hablado con las futbolistas en los últimos días, y que ninguna le ha precisado no querer venir, si bien no ha ido más allá en el sentido de sus conversaciones.

En cambio, sí ha mandado un guiño, en línea con el tono de la RFEF en las últimas fechas, garantizando que favorecerán "el cambio" y el "entorno seguro" que el grupo de internacionales reclamaban, "bajo la presidencia de Pedro Rocha", ha añadido.

Hoy comenzamos una nueva etapa en la selección y es algo bonito; todas las jugadoras tienen opción de estar aquí [...] el contador empieza a cero Montse Tomé, seleccionadora femenina de fútbol

"He trabajado cinco años con Jorge Vilda, pero no soy Jorge Vilda, tengo mis valores y mi forma de ver el fútbol. Las jugadoras me conocen y saben cómo soy y qué sienten de mí", ha querido matizar cuando le han cuestionado sobre el 'continuismo' de su nombramiento. "Hoy comenzamos una nueva etapa en la selección y es algo bonito; todas las jugadoras tienen opción de estar aquí en función de su rendimiento y el rival... el contador empieza a cero", ha querido responder poco después en relación a otras ausencias.

No ha dado nombres, pero de la nómina desaparecen también la capitana mundialista, Ivana Andrés, y jugadoras importantes en Australia como Salma Paralluelo, Irene Guerrero o la lesionada Alba Redondo.

También ha querido despejar las críticas por sus aplausos a Rubiales durante su controvertido discurso en la Asamblea de la RFEF. "Entonces no me sentí bien, me di cuenta luego... me quedé bien cuando lancé el comunicado", en referencia a una carta abierta donde ella y otros auxiliares técnicos anunciaron su dimisión ante el comportamiento del por entonces presidente federativo.

Disputas internas de última hora

Tomé ha dado a conocer la lista definitiva en un contexto especialmente convulso. En primer lugar porque, según recogió el diario As, desde la Federación habían demandado a las futbolistas que les comunicasen un listado con los directores de departamento y empleados de la RFEF que reclaman que sean apartados —las futbolistas esgrimen que en la Federación hay trabajadores aún muy vinculados a Rubiales, incluido el actual presidente, Pedro Rocha—, así como los motivos por los que lo piden esas salidas.

Precisamente, la presentación de la convocatoria estaba prevista para el pasado viernes, pero tras salir a la luz la última nota, decidió aplazarse para ver si podían llegar a un acuerdo con las jugadoras. En las urgencias deportivas ha pesado el calendario, ya que este viernes a las 18.30 horas, la Roja debe disputar el partido de clasificatoria ante Suecia —en Goteborg— para la siguiente gran cita, la Liga de las Naciones (Nations League).

En un intento por calmar los ánimos y atender a las exigencias de las jugadoras, la RFEF ha emitido un comunicado este lunes para pedirles que se "sumen al cambio" y den tiempo al organismo para llevar a cambio esas transformaciones reclamadas

¿A qué sanciones pueden enfrentarse y qué jugadoras firmaron el comunicado?

En el caso de que las futbolistas convocadas sigan negándose a jugar con España, estas podrían ser sancionadas tanto económica como profesionalmente. Según el artículo 65 del Código Disciplinario de la RFEF, ausentarse de una convocatoria de la selección puede desencadenar una multa con una horquilla de 3.006 a 31.051 euros.

En el plano deportivo y laboral, también puede suponer la imposición de una suspensión de la licencia federativa. Esta inhabilitación podría tener una duración de entre 2 y 15 años o incluso ser permanente si se cometen "infracciones graves de forma reiterada".

Las jugadoras que firmaron el último comunicado y se mantuvieron como no seleccionables fueron las siguientes: Ivana Andrés, Misa Rodríguez, Jana Fernández, Aitana Bonmatí, Oihane Hernández, Patricia Guijarro, Alba Redondo, Olga Carmona, Lola Gallardo, Alexia Putellas, Ona Batlle, Nerea Eizagirre, Cata Coll, Salma Paralluelo, Ainhoa Moraza, Enith Salón, Rocío Gálvez, Mapi León, Esther González, Teresa Abelleira, Sandra Paños, Irene Paredes, Elene Lete, Claudia Pina, Irene Guerrero, Fiamma Benítez, Amaiur Sarriegi, Jennifer Hermoso, Inma Gabarro, Leila Ouahabi, Laia Codina, Eva Navarro, Laia Aleixandri, María Pérez, Marta Cardona, Lucia García, Mariona Caldentey, Maite Oroz y Andrea Pereira.