Las dos caras de un cisma en la selección: Tomé alega que "siempre quise proteger a las jugadoras" y estas replican: "Tenemos que estar aquí para que haya cambios"

Luz y taquígrafos en el enésimo cisma de la selección femenina. A 24 horas de un partido clave, en lo deportivo y en lo anímico para España, la seleccionadora Montse Tomé y las jugadoras Alexia Putellas e Irene Paredes han dado la cara para intentar aclarar una situación extrema para 'La Roja'.

"Un problema que trasciende lo deportivo", ha comenzado explicando Tomé en su comparecencia desde Goteborg (Suecia) y en solitario, minutos antes de que sus futbolistas tomasen el relevo. Una escena que recuerda a la vivida hace un año, cuando estalló la crisis entre las futbolistas y Jorge Vilda.

En el turno inicial, pasando directamente a las preguntas, la seleccionadora ha reconocido que "quizás ha habido fallos de comunicación" en la convocatoria con buena parte de las jugadoras que anunciaron su renuncia a la selección. No obstante, ha puntualizado que "yo siempre quise proteger a las jugadoras, estar con ellas, estar con Jenni que lo ha pasado realmente mal y en consecuencia sus compañeras y también nosotros". Esas mismas palabras las utilizó para justificar la no convocatoria de Hermoso, que horas después respondió, muy crítica, con un "¿proteger de qué?, ¿de quién?" en un nuevo comunicado duro contra la actual RFEF.

Y de inmediato, las jugadoras han contestado desde la misma sala de prensa. Irene Paredes, capitana histórica de 'La Roja', no ha dudado en contestar que "no queríamos venir pero nos quedamos porque tenemos una responsabilidad. Por nosotras y por la sub-23 a la que posiblemente hubieran hecho venir". "Para que haya cambio creo que tenemos que estar aquí", ha insistido poco después.

Nunca hemos pedido quitar ni poder a un entrenador Alexia Putellas

En su línea, y sin mentar a la seleccionadora, Alexia Putellas ha querido acallar los rumores, aseverando que "nunca hemos pedido quitar ni poder a un entrenador". Y en referencia a la reunión de urgencia en el hotel de Oliva, cree que "va a ser un antes y un después y confío que esos acuerdos harán que nuestro deporte será mejor [...] porque todo lo que sea ponerse de lado, ya te estás posicionando. Y la federación al final nos escuchó".

Preguntada por si habló con las jugadoras antes de incluirlas en la lista, Montse Tomé ha echado balones fuera, alegando que "sí hablé con algunas, no con todas... y a mí me preguntaron si hablé con jugadoras, no con todas. No voy a decir con quién sí hablé, es parte del secreto profesional". "Pudo ser un problema de comprensión", ha insistido tras dejar claro el motivo de su lista. "Yo tengo que ser profesional y sacar una convocatoria, para la que elegí a las mejores para estos partidos".

No he oído a las jugadoras decir que no nos quieran Montse Tomé

"La intención siempre fue ayudar, escucharlas, entenderlas. No sé si ha sido fallo de comunicación o fallo de tiempo", ha matizado, poco antes de recalcar que "todos nos podemos equivocar". Una frase que ha dado pie a preguntarle por su futuro, muy en duda a estas horas y especialmente una vez pasen los dos partidos de esta gira. Pero, si bien no es ajena a ese ruido, confía. "Tengo confianza en el trabajo y ganas de que se solucione esto. No he oído a las jugadoras decir que no nos quieran".

Lo que sí se ha oído con claridad en boca de las dos internacionales es su grado de hartazgo. Estamos muy cansadas, sólo tenéis que vernos", ha evidenciado Irene Paredes, a lo que se ha sumado Alexia. "Llevamos una semana durmiendo cuatro horas. Nos hemos tenido que meter en la cabeza que no es posible ser sólo futbolistas ahora".