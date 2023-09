Jenni Hermoso responde a su no convocatoria con la selección: "¿Protegerme de qué? ¿O de quién?"

FIFA via Getty Images

Jenni Hermoso, la gran ausente de la primera lista de Montse Tomé al frente de la selección española de fútbol femenino, ha emitido esta madrugada en sus redes sociales un breve y duro comunicado en el que acusa a la RFEF y la nueva seleccionadora no solo de falta de confianza hacia las campeonas del mundo sino también de utilizar "otra estrategia de división y manipulación para intimidar" a la campeonas del mundo.

"Llevamos semanas, meses, buscando esa protección que dentro de la misma RFEF no hemos podido encontrar. Las mismas personas que nos piden confianza son las que hoy lanzan una lista con jugadoras que han pedido ser NO convocadas", apunta la campeona del mundo y máxima goleadora histórica de la selección femenina de fútbol en un mensaje publicado en su cuenta de 'X', antiguo Twitter, alrededor de las dos de la madrugada.

En ese comunicado, publicado también en inglés, Hermoso acusa a la RFEF de coaccionarlas: "Las jugadoras tenemos muy claro que es otra estrategia de división y manipulación para intimidar y amenazarnos con repercusiones legales y sanciones económicas. Otra prueba indiscutible que demuestra que nada ha cambiado a día de hoy y que confirma la razón por la que estamos luchando y como lo estamos haciendo.

Quiero mostrar mi apoyo total a mis compañeras que hoy han sido sorprendidas y forzadas a reaccionar ante otra situación lamentable ocasionada por las personas que hoy en día siguen tomando decisiones dentro de la RFEF."

Comunicado en relación a los últimos acontecimientos del día de hoy // Official Statement regarding today's latest events #SeAcabó pic.twitter.com/OXMmfyPGz5 — Jenn1 Hermos0 (@Jennihermoso) September 18, 2023

Respuesta a la no convocatoria

"También me gustaría dejar algo muy claro. Hoy se ha intentado argumentar que el ambiente seria seguro para mis compañeras cuando en la misma rueda de prensa se comunicó que no me convocan para protegerme. ¿Protegerme de que? ¿O de quién?", se pregunta.