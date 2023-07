Tan cerca, tan lejos: el deporte español, a un año de los Juegos Olímpicos de París

Una fecha que para media España significa fiesta, verbena, playa... especialmente este año después de la matraca mental y mediática de las elecciones. Pero para varios cientos de personas, este 26 de julio suena bien distinto: a ilusión y a miedo; a dudas y a la vez a sueños. Porque tal día como hoy, en 2024, se inaugurarán los Juegos Olímpicos de París. Y a ella miran con fijeza los deportistas de todo el mundo, con el objetivo de llegar a la gran cita universal del deporte tras los Juegos 'a medias' de Tokio 2020 por culpa del coronavirus.

Superada la pandemia maldita, por fin se espera una verdadera fiesta en la 'ciudad de la luz'. Un reto que "ilusiona, no obsesiona" a destacados olímpicos españoles, que han atendido a El HuffPost para analizar sus objetivos, sus sentimientos y también sus caminos para clasificarse a una cita que debe suponer un hito en la reconstrucción del deporte español. Un proceso complejo y de largo recorrido que empieza a notarse en una olimpiada —el periodo que va entre Juegos y Juegos— más corta que de costumbre, por el aplazamiento de Tokio a 2021.

Una de la que aspira a todo en 366 días es la campeona olímpica en Londres 2012 Támara Echegoyen. Cuarta en Rio, fue protagonista de uno de los momentos más crueles en Tokio, cuando perdió la medalla junto a su compañera Paula Barceló en la última regata de la categoría 49er FX de vela. Obligatorio reseteo en forma de "un año relativamente sabático para gestionar esa frustración". "Pero Paula tenía claro que quería volver y quería volver conmigo, así que me dejó claro que me esperaría y eso significa mucho, porque había posibilidades de que dijese yo que no", añade de inmediato.

El 'duelo' deportivo pasó y la regatista orensana aceptó el reto de embarcarse hacia París. "Lo decidimos el año pasado y ahora estamos metidas en la pelea por la plaza, que confiamos lograr en el Mundial". De hecho, atiende al teléfono recién llegada de Marsella, de unas regatas "muy útiles" para reconocer el campo donde espera competir el próximo julio. "Soy una deportista atípica y como mis ciclos olímpicos son de unos dos años y medio, no he notado mucho problema porque el ciclo entre Tokio y París haya sido de sólo tres años".

"En mi día a día no ha cambiado nada, pero sí que noto que el tiempo se ha pasado volando, ya estamos otra vez en la pelea por la plaza", cuenta el piragüista Francisco (Paco) Cubelos. Desde una concentración con la selección en Portugal, confiesa que "tuvimos un descanso largo tras los Juegos, pero el calendario se ha respetado y como tenemos tantos hitos, entre Europeos y Mundiales, se ha llevado bien este tiempo".

El especialista en 1.000 y 5.000 metros (prueba no olímpica) viene de sumar un nuevo diploma en Tokio, su segundo tras el obtenido en Londres 2012. Si supera el clasificatorio mundialista de agosto, aspira a cotas más altas en la embarcación K1 1.000 en Francia. "Y si sale algún hueco más, lo estudiaré, pero es difícil porque en piragüismo hay pocas plazas y están muy caras". No en vano, es el segundo deporte que ha dado más medallas al olimpismo español, con referentes como David Cal y Saúl Craviotto.

A un paso del diploma se quedó la atleta Marta Pérez, quien, en una actuación formidable en los 1.500 metros superó todas las expectativas al batir tres veces su marca (series, semifinal y final) y clasificar novena. En los días previos a la entrevista viene de lograr la marca mínima para el Mundial de este verano y los Juegos. No obstante, tendrá que consolidar su plaza más adelante.

Tirando de pragmatismo, cuenta que "en atletismo tenemos suerte porque todos los años tenemos un gran objetivo por repercusión, dinero y planificación". Eso sí, admite, los Juegos tienen 'algo' especial, incomparable. "Obsesionada no estoy, por supuesto, pero siempre los tienes en mente por su simbolismo, por lo que significan... se nota su peso mediático, ese sentimiento de estar allí, tatuarte los aros...". "Es otra cosa más allá del deporte o del dinero", resume.

Satisfecha por lo logrado hasta ahora, promete seguir creciendo en una cita, París, que será diferente a su experiencia en tierras niponas. "Tokio fueron unos Juegos raros, intento pensar en cómo son unos Juegos 'normales', pero no consigo hacerme a la idea. Me imagino cosas del día a día, en la villa olímpica, con el público... tengo esa intriga por vivir unos Juegos completos", explica la mediofondista soriana, tras rememorar el duro día a día que marcaba el protocolo anticovid de Tokio.

La gestión mental de la espera: cómo y en qué enfocarse

Un año se puede hacer un mundo o un suspiro y en términos olímpicos esto es aún más evidente. Inmersos en numerosos preolímpicos este verano o con la vista puesta en las competiciones selectivas de 2024, los protagonistas reconocen que París "pesa" pero no les quita el sueño... aún.

Creo que los deportistas no somos muy conscientes del tiempo que queda ‘hasta’ porque gastamos mucho tiempo en prepararnos ‘para’", expone de forma muy evidente Támara Echegoyen. Como ella, sus compañeros están "enfocados" en sus objetivos más a corto plazo y en esas citas clave 'para' ir a París.

Meses de preparación física y mental, la otra 'pata' que a partir de Tokio 2020 ha empezado a ser familiar. El caso de Simone Biles, su colapso por la presión en pleno ejercicio dio la vuelta al mundo. Pero no es el único elemento, como explica a El HuffPost la psicóloga deportiva Lorena Cos.

"Tras el caso de Simone Biles y en especial tras el covid ha aumentado la demanda del psicólogo deportivo. Siento que el mundo y en concreto el deporte, ha tomado consciencia de lo importante que es dedicarle tiempo a la salud, a uno mismo por encima de los resultados y de también de poder disfrutar del camino", explica.

Sentimientos y angustias que afectan a miles o millones de deportistas y que requieren un enfoque diferenciado de otras consultas psicológicas. Según apunta la reconocida psicóloga, los atletas buscan "sobre todo un soporte emocional, superar algunos bloqueos mentales y un plan de entrenamiento mental para sentirse más fuertes", añade la reconocida psicóloga.

Por ello, Cos plantea como 'consejo' a los deportistas de cara a este largo año "potenciar el trabajo mental" a través de varios frentes. Habla de "visualizar" cada situación para poder anticiparse, "profundizar en la gestión" de la exigencia máxima, la frustración, el éxito y el fracaso, o una apuesta por "entrenar para ser resilientes" ante los golpes.

Los primeros pasos de la (r)evolución del modelo español

París será el primer gran escenario mediático y social del nuevo modelo al que aspira el deporte español. Superado por mera necesidad el modelo surgido de Barcelona 92, se ha pasado hacia un proyecto llamado 'Team España élite' que busca profesionalizar más al deportista profesionalizar y expandir el deporte de base con un objetivo más integrador.

Bases, aún por desarrollar sobre el papel y en la práctica, que ya empiezan a llegar a los atletas. "Algo se nota, no es un gran cambio", comienza explicando Paco Cubelos.

"A nivel de becas al deportista diría que no hay grandes cambios, pero a nivel federaciones están llegando fondos extra para invertir en los propios deportistas, en mejoras técnicas, en desarrollo I+D+I con el objetivo de acercarnos a potencias como Reino Unido, Alemania"... explica el palista de Talavera de la Reina.

Tanto él como Marta Pérez coinciden en destacar que el nuevo plan busca "optimizar" recursos. "Desde la federación se intenta que una parte de la partida se destine a profesionalizar el deporte con concentraciones, contratación de técnicos. El atletismo siempre ha sido un deporte fuerte, pero quizás eso deportes pequeños, sin una estructura federativa fuerte, no existía y se está reforzando", celebra la mediofondista.

Otro de los aspectos en los que se sustenta el proyecto es en la integración social y laboral del deportista, algo tantas veces olvidado. Las voces consultadas ven avances. "Hay una protección más social hacia el deportista y no nos notamos tan dejados. Somos representantes del país y trabajamos para él, pero durante muchos años hemos estado un tanto aislados, sin apenas salidas y casi sin cotizar. Ahora se empieza a trabajar en eso.", añade Echegoyen. Para la regatista "esto, junto al mayor y mejor apoyo a la élite se tiene que empezar a notar en un futuro cercano" a nivel de resultados.

Marta Pérez profundiza en la cuestión, a menudo olvidada, de la protección presente y futura al deportista de élite. "El tema de las ayudas y las cotizaciones es complejo. Mira, si todo el dinero te lo da el CSD por becas puedes no cotizar, pero si tienes ingresos aparte como premios, patrocinios, etc. sí te toca. Yo, por ejemplo, soy autónoma desde hace años y siempre me ha costado hacer la declaración, De un tiempo a esta parte también estoy encontrando orientación en esas tareas".

"Y para el día después es necesaria esa orientación. Puedes encontrarte perdido, ese 'y ahora qué hago' pero ha mejorado", prosigue Pérez. "La protección laboral está más controlada, los deportistas hoy pueden cotizar sin coste gracias a la partida destinada para ello proveniente de los ingresos de LaLiga y a su retirada tienen oficinas, guías laborales para saber por dónde tirar", remata la atleta.

Ella, como sus compañeros, ya han dado los primeros pasos hacia París 2024. En un año, España volverá a defender su pabellón con el reto de recuperar puestos de relevancia a nivel internacional.