El motivo de sanción de Hacienda que deja de ser multa

Hasta hace apenas un mes y medio, cuando Hacienda tenía que informar de una sanción lo hacía a través del buzón de notificaciones electrónicas. Los usuarios solo tenían 10 días para darse por enterados del aviso, lo hubieran leído o no.

Como indica Pymes y autónomos, este método no era muy eficaz, ya que los autónomos eran sancionados sin saber el motivo. Sin embargo, la justicia ha hecho que esto cambie drásticamente y, a partir de ahora, Hacienda tendrá que avisar por otras vía antes de imponer una sanción.

El cambio llega tras la denuncia de un autónomo que no aportó su libro de registro del IVA cuando la Agencia Tributaria se lo solicitó por vía electrónica. El dueño del negocio no abrió el buzón de notificaciones y, por tanto, no se enteró de los motivos por los que se le imponía una sanción.

El fallo de Tribunal de Justicia de Valencia dio la razón al autónomo e instó a la Agencia Tributaria a hacer el esfuerzo de que la comunicación llegue a los interesados mediante otras vías si el contribuyente no ha visto la notificación electrónica. La sentencia sienta un precedente pero el cambio de Hacienda no será automático. Así que los autónomos que sufran esta misma situación deberán recurrir.

No es el único caso, puesto que la Audiencia Nacional ha resuelto un caso similar el pasado 9 de febrero. En esta ocasión, como informa Noticias Jurídicas, el denunciante recibió dos notificaciones en el buzón de su casa y la tercera, que era la más importante, fue a parar a su correo electrónico.

La apertura del expediente sancionador sí la recibió en su domicilio, pero nunca había sido informado de esa vía del acuerdo de liquidación. Y cuando trató de subsanarlo su recurso no fue admitido por estar fuera de plazo.