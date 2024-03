La Agencia Tributaria pide confirmar los datos fiscales en los próximos días antes de hacer la Renta

El próximo 3 de abril es el primer día en el que se podrá solicitar de manera telemática la declaración de la Renta y Patrimonio en el portal 'Renta WEB' por parte de la Agencia Tributaria. Pero antes de eso y con el objetivo de que todos los datos fiscales y domiciliarios estén correctamente registrados en la administración pública, desde este 19 de marzo a las 12:00 se pueden consultar los datos fiscales correspondientes al 2023.

La idea de la Agencia Tributaria es la de que todos los datos figuren correctos y en orden de cara al momento de la declaración de la renta. Para ello, ofrece de margen 13 días por si fuera necesario cambiar algún dato. Este proceso se podrá llevar a cabo a través de la sede electrónica de la Agencia Tributaria o en su app del móvil.

En ella figuran todos los datos respecto a las retribuciones económicas, retenciones, rendimientos laborales, etc., cosechados durante el curso económico de 2023. El primer paso para llevar a cabo esta comprobación sería entrar a la web de la Agencia Tributaria o a la app e identificarse de alguna de las siguientes formas: Cl@ve, certificado electrónico, número de referencia o DNI electrónico.

Según apuntan en la web de la Agencia Tributaria, "para visualizar tus datos fiscales, localiza el apartado 'Gestiones destacadas' y pulsa el enlace 'Datos fiscales'. En función del método de entrada, se tendrá que realizar uno u otro paso.

1. En el caso de acceder con Cl@ve Móvil, se tendrá que escanear el código QR mediante la aplicación Cl@ve.

2. También es posible entrar sin el código QR, siendo requeridos datos del DNI o NIE junto a un contraste.

3. Certificado o DNI electrónico: En este supuesto se tendrá que especificar si se accede en nombre propio o como representante.

4. Por último, siempre puede identificarse con el número de referencia, indicando el DNI, NIE y el número correspondiente.

Confirmar el domicilio fiscal y cómo rellenar el borrador

En el supuesto de que se haya mudado de domicilio y tenga que actualizar el domicilio fiscal, aparecerá una ventana en la que se deberá indicar la nueva ubicación. A continuación, es recomendable comprobar si el resto de los datos están bien apuntados y recogidos, algo que se puede modificar comprobando todas las casillas

Por otro lado, si quiere conocer cómo le irá con su declaración de la Renta de forma anticipada, podrá comprobarlo con el simulador del organismo público. Con ella se puede realizar una simulación del borrador y "no requiere identificación del contribuyente, no valida el NIF del declarante y no necesita disponer de datos fiscales", afirma la Agencia Tributaria.