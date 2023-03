Hacienda pide explicaciones a Ferrovial por su traslado a Países Bajos

La Agencia Tributaria se reunió este jueves con Ferrovial tras su anuncio de traslado de su sede social de España a Países Bajos, según informa Cinco Días, que asegura que fue la Delegación Central de Grandes Contribuyentes, un órgano de la Agencia que se encarga de tratar con entidades cuyo volumen de operaciones supera los 200 millones durante al menos dos años seguidos, la que se reunió con los responsables de la compañía.

Por parte de Ferrovial, dice este rotativo, acudió Ignacio de Felipe, responsable de la Asesoría Fiscal y veterano del grupo.

Indica Cinco Días que Hacienda se interesó por la fusión inversa que planea Ferrovial y, concretamente, si la compañía tiene intención de acogerse al régimen especial de fusiones, adquisiciones y canjes, lo que permitiría a la empresa no tributar por las plusvalías que surjan de la operación.

En concreto, la agencia quería comprobar si Ferrovial tiene intención de acogerse al régimen especial de fusiones, adquisiciones y canjes, un movimiento que es previsible, dado que permitiría al grupo que preside Rafael del Pino no tributar por las plusvalías que afloren en la operación.

Explica este diario que en este tipo de fusiones suelen surgir beneficios que derivan del movimiento de activos, que en este caso concreto sería de España a Países Bajos. Y fuentes jurídicas indican que estas plusvalías deben tributarse, salvo que la compañía se acoja al régimen especial, lo que suele ocurrir.

Eso sí, para poder hacer uso de este régimen, la empresa debe justificar que la operación no se hace por motivos tributarios, sino de negocio. Así lo dice la ley: "El régimen no se aplicará cuando la operación no se efectúe por motivos económicos válidos, tales como la reestructuración o la racionalización de las actividades de las entidades que participan en la operación, sino con la mera finalidad de conseguir una ventaja fiscal".