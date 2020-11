100 Montaditos se pasa Twitter con este comunicado: 30.000 'me gusta' en menos de un día

La broma en cuestión dice: “He conocido a una persona que trabaja en el 100 Montaditos y llevamos unos días quedando para tomar algo y liarnos. Y bueno, ayer en mi casa la cosa se calentó... Total, que le dije que si me hacía el 69 y se levanta y vuelve a los tres minutos con un montado de lomo, tomate y alioli”.

“Debido a la envergadura de la información, nos vemos en la obligación de desmentir que el número 69 sea un montadito de lomo, tomate y alioli”, se dice en el documento.

“Actualmente, el montadito número 69 es de ternera guisada deshilachada, huevo duro y alioli. Rogamos a la comunidad de 100 Montaditos que no difundan la información incorrecta y que no utilicen nuestro nombre para otros fines que no tengan que ver con lo culinario”, añade el comunicado.

El tuit se ha convertido en un fenómeno viral con cerca de 30.000 ‘me gusta’ y 10.000 retuits en menos de un día.

Además, ha generado reacciones como estas: