La España que rebrota: 120 focos activos entre un confinamiento en duda y una nueva fase 2

Sí preocupan, además del de Lleida, los de la zona de Hospitalet del Llobregat y Barcelona, que en sólo una semana ha triplicado su número de contagios: de 164 casos entre el 29 de junio y el 5 de julio a 458 entre el 6 y el 12 de julio. Sólo en la Ciudad Condal se han detectado 24 “pequeños” brotes de coronavirus, tres de ellos en residencias de ancianos, ha notificado este lunes la alcaldesa, Ada Colau. Colau ha pedido a la Generalitat más rastreadores “de manera inmediata” para poder controlar la situación, pero ha descartado el confinamiento de la ciudad. “De momento no se ha planteado. La situación no es equiparable con la del Segrià”, ha señalado.

Pero la comarca del Segrià no es, ni mucho menos, la única afectada por el coronavirus. En las últimas semanas ha habido “incrementos de casos en al menos 15 provincias de España”, ha reconocido este lunes el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón. Asturias es la única comunidad autónoma libre de brotes, que ya alcanzan los 120 en todo el país. Todos ellos están activos, pero no todos preocupan por igual, ha recalcado Simón.

Torra, que no ha aceptado la decisión del Juzgado, ha optado por la solución del decreto ley, mientras el Gobierno central ha descartado volver al estado de alarma y ha mandado un ‘recadito’ a quienes cuestionaron en su momento que se alargase el estado de alarma por no tener ‘plan B’.

Fuera de Cataluña, tampoco hay que irse muy lejos para buscar otros grandes focos, ya que Aragón es la segunda comunidad, muy por detrás, en casos diagnosticados en la última semana, una cifra que asciende a 442. Para “anticiparse a la transmisión comunitaria”, el Gobierno regional ha tomado la decisión de que Zaragoza capital, la Comarca Central, Huesca ciudad y cuatro comarcas del Aragón oriental retrocedan a una fase 2 ‘flexibilizada’ de la desescalada.

Esta medida afectará a unas 870.000 personas, el 70% de la población de Aragón, desde el momento en que se publique en el Boletín Oficial de Aragón, lo cual podría producirse este martes.

¿Qué es una fase 2 ‘flexible’?

La medida afecta principalmente al ocio nocturno, que no se permite, y a la hostelería, donde se limitan aforos y no es posible el uso de la barra. No habrá limitación de la movilidad, ni franjas horarias, como sí hubo en la fase 2 ‘original’, pero se ha pedido a la población que sea “racional” a la hora de moverse.

Frente a los aforos de un tercio en comercio y hostelería de la fase 2, en esta nueva fase flexibilizada se contempla un 75% de aforo para el comercio minorista, mercadillos, piscinas y centros de formación, un 50% en el interior de los establecimientos de hostelería en mesa y del 75% en las terrazas, con agrupaciones de 10 personas como máximo.

En el caso de los locales culturales, el aforo también es del 75%, mientras que en las residencias de personas mayores, campamentos y colonias de verano se mantiene en la situación de nueva normalidad, igual que en el transporte.

La alternativa al encierro más estricto

Entre la nueva normalidad y la vuelta al confinamiento, Aragón ha optado por una solución salomónica que convence al Gobierno central. Aunque Fernando Simón ha reconocido que el confinamiento es la medida “más eficaz” para frenar la transmisión del coronavirus, el director del CCAES ha recordado que existen otras opciones de respuesta al virus, “como las aplicadas en Aragón”, que pese a no ser igual de rápidas sí pueden ser suficientes para controlar la transmisión. “Esto se puede hacer en Lleida y, de hecho, muchas de estas medidas ya se aplican; es cuestión de implementarlas más en cuanto a restricciones y amplitud geográfica”, ha apostillado Simón, que ha sugerido desde establecer horarios hasta limitar el tamaño de las reuniones o la apertura de negocios.

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha sido rotundo al afirmar este lunes que Cataluña dispone de las herramientas suficientes para poder controlar el brote del Segrià. Illa ha asegurado que en esta comarca “hay transmisión comunitaria”, por lo que deberá tomar “medidas adicionales”.