¡Abre Zara, abre Zara!

Hubo una época en la que el termómetro económico en España eran los grandes almacenes. Sus aperturas en ciudades de tamaño medio, sus ofertas, sus ocho días de oro, sus rebajas especiales, el estreno de la temporada gracias a espectaculares anuncios televisivos, la llegada de la Navidad…. La vuelta a la nueva normalidad en tiempos de coronavirus la marca Zara.

Hace un par días, en menos de dos horas y hasta en cuatro chats diferentes, me llegaba el mensaje: “Zara abre el día 25 de mayo¡!”. Expresión máxima de la felicidad tras dos meses y medio confinados. Para las más jóvenes, la posibilidad de salir de casa “de compras”. De “socializar mamá”, me dice mi adolescente particular mientras susurra que está “un poco cansada de verte la cara todos los días”.

Los adultos, en cambio, tienen el “corazón partido”. Por un lado piensas en cambiar algo en el armario del que, desde hace dos meses, solo salen outfits cómodos para pasar el día en casa. Pero al tiempo está el miedo a contagiarse.

Todos compartimos esa sensación de que ya nada es igual. Ni Zara. El trasatlántico de Inditex hacia pública la noticia con comunicado incluído: se abrirán las tiendas más pequeñas, con cita previa. Sudor frío: ¿cuántos metros cuadrados tiene mi Zara más cercano? ¿Está en un centro comercial? Los centros comerciales aún no abren. En los tiempos que corren, 400 metros de tienda son metros más que suficientes para mantener el espacio de seguridad entre clientes y personal laboral.

Cuando la cita previa no sea requisito, Zara abrirá para un 30% de aforo, con lo que las colas en el exterior prometen. Al igual que el resto de los grandes almacenes, ya ha establecido el sistema de recogida de compras en coche, para poder comprar online y recoger sin necesidad de entrar en el establecimiento.