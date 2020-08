Ada Colau, sobre Juan Carlos I: "No se merece el cargo de rey emérito"

Europa Press News via Getty Images

Europa Press News via Getty Images La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, el 13 de julio de 2020 (David Zorrakino/Europa Press via Getty Images).

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha señalado este miércoles en la Cadena SER sobre la marcha de Juan Carlos I que “con todos los hechos que conocemos ya y que no han sido desmentidos por Casa Real, me parece evidente que no se merece el cargo de rey emérito”.

“Habría que hablar también de devolver el dinero en un momento además de crisis como el que estamos viviendo”, ha añadido. Colau también ha señalado que los ciudadanos se merecen “poder debatir sobre qué tipo de Estado queremos”.

“No puede ser que Felipe VI no sepa nada de algunas actividades que ha llevado a cabo su padre en los últimos años”, ha añadido sobre las informaciones acerca de las cuentas del emérito.

“Felipe VI tiene muchas explicaciones que dar y la Casa Real se equivoca mucho si cree que enviando fuera al rey emérito va a eludir las preguntas”, ha sentenciado.