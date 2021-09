Aimar Bretos estremece al relatar una "sensación terrible": "Ojalá no lo hayan sentido nunca"

El periodista Aimar Bretos ha comenzado este jueves el programa Hora 25 de la Cadena Ser con una reflexión que muchos deberían grabarse a fuego después de que el joven de Malasaña que había denunciado una agresión homófoba haya rectificado su declaración para asegurar que fueron lesiones consentidas.

“Puede que no lo hayan sentido nunca, y ojalá que no, la sensación terrible de ir de la mano de tu pareja y soltársela cuando por delante viene alguien que, por lo que sea, te activa cualquier alerta. Puede que no lo hayan sentido nunca, y ojalá que no, la sensación por ejemplo en el metro de mirar alrededor a ver qué gente hay antes de dar el paso de hacerle un gesto de cariño público a tu pareja”, ha empezado diciendo Bretos.

“Puede que no lo hayan sentido nunca, y ojalá que no, estar en un bar por la noche y empezar a calcular hasta qué punto el ambiente es lo suficientemente seguro como para darle un beso a la persona a la que estás conociendo”, ha proseguido.

El periodista ha rematado el inicio de un programa de una forma demoledora: “Ese miedo es real, puramente real, y no hay denuncia falsa que lo diluya”.