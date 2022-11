Al menos 46 heridos en un fuerte terremoto que ha sacudido el noroeste de Turquía

Anadolu Agency via Getty Images

Pánico en la madrugada

El ministro turco del Interior, Suleyman Soylu , aseguró que hasta el momento no se había informado de pérdidas de vidas, ni de edificios derrumbados. El temblor despertó a los ciudadanos, que reaccionaron con pánico, sobre todo en Düzce, donde sigue vivo el recuerdo del letal terremoto de 7,2 grados que sacudió esa región en noviembre de 1999, dejando 710 muertos y 2.679 heridos.

En una declaración tras el terremoto, Faruk Özlü, alcalde de la ciudad de Düzce, capital de la provincia homónima, afirmó que, si bien en ese momento no tenía noticias sobre daños o víctimas, el seísmo se había percibido como muy grave. “Ahora mismo, la gente está fuera de sus casas. Somos una ciudad en una zona sísmica. Han pasado casi 30 años desde el terremoto en Düzce (de 1999). Nuestras residencias son nuevas en un 80 por ciento. No hay electricidad. No hay noticias de heridos, destrucción o muerte que nos hayan llegado hasta ahora”, señaló Özlü.