Albert Pla: "España no tiene una monarquía, una monarquía tiene a España"

Cataluña declara su independencia de España y pasa a llamarse la República de Catalunya. España pide ayuda internacional y el ejército estadounidense despliega sus fuerzas para acabar reprimir la insurgencia. Es entonces cuando empiezan las aventuras del Batallón de los Locos, un grupo de soldados estadounidenses que vuela por los aires toda la Sagrada Familia, el palco del Bernabéu y hasta un paso de Semana Santa...

Podría ser una trama paralela de 2020 pero es el argumento de la segunda novela del cantautor e intérprete Albert Pla (Barcelona, 1966), España en guerra (Desacorde ediciones, 2020). Con un humor ácido, abriendo un abanico temático amplísimo y sin cortarse ni un pelo, Pla vuelve a recurrir a la ficción para dejar su poso de crítica social y política.

¿Te gusta España sí o no?

Me encanta España. Vivo en ella y me paso la vida aquí. Ayer mismo estuve en Huesca y antes de ayer en Teruel. Soy de las personas que más conoce España. Cuando digo que España es una mierda, por muy tontos que sean, yo sé que la gente sabe de lo que estoy hablando.

¿Qué significa para ti el concepto patria?

Nada. Yo no muero por la patria ni loco, como mucho me matan por la patria. Pero morir no.

En España en guerra el rey huye a EEUU. Muchos califican de “huida” la salida del país del rey emérito... ¿A ti qué te parece?

Los últimos ocho reyes de España han huido de España... Me parece ridículo que haya una monarquía. España no tiene una monarquía, una monarquía tiene a España.O al menos eso parece.

También hablas de una revuelta popular: la de los becarios. En España el paro juvenil sigue por los aires, con un 44% ¿Hace falta una Revuelta de los Becarios?

Cuando los chavales catalanes quemaban contenedores no se referían precisamente a la independencia, sino a lo mismo que espero que dentro de uno o dos años se refieran en otras ciudades del resto de España. ¿O les van a vacilar eternamente?

Pintas en el libro a la clase política española bastante mediocre y ridícula. ¿Cuánto de realidad hay en esto?

Si esas son las conclusiones que has sacado tú, pues nada, multiplícalas por dos.

¿Y qué te parece su la gestión de la crisis del coronavirus?

Como ciudadano, veo que es imposible movilizar 7.000 médicos o 7.000 maestros y movilizan a 7.000 policías en un pis pas. En mi pueblo, desde que empezó la pandemia, han cerrado el ambulatorio, pero los Mossos d’Esquadra van con coches nuevos. Eso es lo que veo.

Eres catalán y, además, la mitad del libro se desarrolla en una Cataluña que ha declarado la independencia. ¿Qué opinas de la inhabilitación de Quim Torra?

Pues nada, más indepes. Esto ya es rutinario. Creo que me voy a proponer yo para president de la Generalitat, porque es tan fugaz que me gustaría por un par de días vivir la experiencia.

Los americanos son otros de los grandes protagonistas de la historia.

Yo creo que algún día se juzgará a Norteamérica por sus crímenes de guerra y serán muchos, les saldrá mucha mierda. Son los malos de mi libro y son los malos del siglo XX. Es una democracia que ha instaurado como 250 dictaduras por todo el mundo.

No vamos a destripar por qué, pero en tu novela desempeña un papel importantísimo una botella de Coca Cola. ¿Por qué elegiste ese símbolo?

Porque para los americanos cualquier estupidez es buena para provocar una guerra.