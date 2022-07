Alegría asegura que "un máximo dirigente" de una entidad financiera apoya el nuevo impuesto a la banca

“No diré la persona, pero hace escasos días estuve con uno de los máximos dirigentes de una entidad financiera de este país y me defendía claramente este impuesto. Me sorprendió positivamente su análisis sobre el poder redistributivo”, ha señalado en una entrevista recogida por la agencia Europa Press a RNE la ministra, quien considera que esto demuestra que no todo el sector bancario está en contra de la medida.