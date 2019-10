Alemania investiga sobrecogida el atentado neonazi y antisemita de Halle

Alemania trata de encontrar sentido este jueves a lo vivido, ayer, en Halle. Con frialdad asesina y gestos calculados, un hombre ejecutó un atentado antisemita que dejó dos muertos en una sinagoga, en pleno final del día santo judío de Yom Kippur. Las imágenes de lo que hizo son sobrecogedoras. Como en la masacre de Nueva Zelanda, el atacante, un joven neonazi, grabó y retransmitió en directo por internet sus acciones, en un vídeo que ha circulado entre miles de manos antes de ser borrado. En Alemania no se puede ver.

Los dos fallecidos en el ataque podrían haber sido muchos más, pues el plan del agresor era masacrar a decenas de judíos. Sin embargo, no pudo entrar en el edificio. Las puertas estaban cerradas por seguridad. En su lugar, mató a una mujer en la calle y a un hombre que comía en un restaurante turco, antes de ser herido y detenido por la policía. Es el primer ataque armado mortal contra judíos en Alemania desde que acabaron las matanzas nazis, en 1945.

El atacante de Halle puso una cámara fijada a su casco para grabar en directo el atentado. Los 35 minutos del vídeo fueron retransmitidos por la plataforma de juegos en línea Twitch. Solo cinco personas lo siguieron mientras ocurría, pero las imágenes grabadas fueron compartidas por más de dos mil personas antes de ser borradas, indica Euronews.

El joven neonazi, identificado por la prensa como Stephan B., es un ciudadano alemán de 27 años. Internet también le sirvió para publicar hace unos días un manifiesto antisemita en inglés en el que ya anunciaba su intención de atacar la sinagoga de Halle durante el Yom Kippur. Las autoridades siguen hoy investigando ese documento y el trasfondo presuntamente ultraderechista del ataque.

Un manifiesto antisemita

El escrito, descubierto por expertos del International Centre for the Study of Radicalizacion (ICSR, Centro Internacional de Estudios de Radicalización) de Londres en un foro en internet de extrema derecha, consta de tres documentos en PDF y está en manos de las autoridades, según indica Der Spiegel. Círculos próximos a los organismos de seguridad señalaron que tras un primer análisis se ha certificado la “autenticidad” del texto, indica EFE.

Según el diario Bild, el manifiesto, redactado en inglés bajo el título “The plan” (“El plan”), refleja que el autor del mismo considera que su público se encuentra no sólo en un espacio de habla alemana. En el texto, su autor elucubra sobre la mejor manera de cometer una masacre en una sinagoga, afirma que en realidad podría atacar asimismo una mezquita o un centro “antifa” (antifascistas radicales de izquierdas).

El autor del escrito exige que hay que decapitar a la serpiente del ZOG -siglas en inglés que se refieren a la teoría de la existencia de un Gobierno de Ocupación Sionista-. Si fracasa y muere, pero logra matar a un sólo judío, habría valido la pena, sigue el texto, que concluye con un llamamiento a masacrar a los judíos.

Condena política

El frente político alemán, con la canciller Angela Merkel a la cabeza, ha condenado el atentado, que reaviva los temores de un resurgimiento del terrorismo neonazi en el país.

“Los ciudadanos de religión judía de nuestro país pueden estar seguros de que estamos con ellos de corazón y les expresamos nuestra solidaridad”, ha declarado el vicecanciller y ministro de finanzar Olaf Scholz.

La comunidad judía pide medidas de protección. Los ataques contra ellos han aumentado un 20 % en el último año.