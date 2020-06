Alfredo Corell, el experto que triunfa en 'La Sexta Noche': "El de Fernando Simón es un trabajazo que tiene mucho mérito"

Es difícil de prever. Parece que un confinamiento total y una ola como la que tuvimos es más improbable, pero podrían darse un confinamiento parcial de ciudades, barrios o manzanas, algo parecido a lo que está sucediendo en Pekín . Igual esto no es tan difícil de que suceda. Hay doble responsabilidad: las autoridades sanitarias con la vigilancia de los casos mediante los rastreadores y un buen equipamiento y la de la ciudadanía. No hay que relajarse. Entiendo que a todos nos apetecen los abrazos, pero igual habría que esperar unas semanas. Yo ahora los daría de forma tímida, con mascarilla y sin besos. Si yo lo paso mal igual estoy una semana malo, pero puedo contagiar a mis padres o a personas vulnerables. La gran mayoría de la población tiene un comportamiento envidiable, pero hay un minoría ruidosa que parece que no.

Llevó preocupado bastantes semanas. En las últimas reuniones de la Sociedad Española de Inmunología nos preocupaba porque, aunque no se están viendo grandes rebrotes en España, sí que los hay a nivel internacional: Alemania , China , Irán, etc. Llevamos ya varias semanas de desescalada y lo que hemos visto en la playa de Barcelona , las fiestas o botellones está siendo terrible. Parece que España se mueva a dos velocidades. La de los sanitarios, que están trabajando con máxima protección y con un sobreesfuerzo y la de parte de la población. Es una lástima que la gente no esté respetando las tres simples normas (higiene de manos, distancia de seguridad y mascarilla) que hay que cumplir hasta llegue la inmunidad de grupo que, por desgracia, va a tardar porque va a necesitar de una vacuna.

El día 10 de marzo apróximadamente. En febrero no me lo esperaba. Tuve una oposición el 6 de marzo para catedrático y desde Navidad hasta ese día estuve muy desconectado. Apagué las redes sociales e información la justa. Sabía lo de China e Italia, pero no me dediqué a estudiarlo, siempre desde la distancia. Ese 10 de marzo más o menos tuve una conversación en la que ya sí que veíamos que iba a ser serio.

¿Habría estirado más el confinamiento anterior?

Desde el lado de la inmunología lo habríamos estirado meses. Somos conscientes de que eso es imposible porque se ha producido un daño social y económico grande y de que había que reactivar la economía. Así que no creo que lo hubiera estirado más. Creo que se han hecho las cosas a un ritmo adecuado y que esta velocidad variable por comunidades y con posibilidad de vuelta atrás ha sido acertada. Lo que me parece es que, a partir de la fase dos, está la sensación de que ya se ha pasado el virus y no. Sigue ahí, sigue matando igual y no es menos letal ni nada. Solo que ahora se transmite menos, se diagnostica antes y se sabe tratar mejor, pero nada más. No hay que ponerse alarmista, pero la gente tiene que tomar consciencia de que no se ha superado. En el mundo los contagios siguen subiendo.

¿Ve justas las críticas a Fernando Simón y al Gobierno?

Me he mantenido un poco al margen porque me ha decepcionado un poco el país. Pensé que en una situación de tal gravedad como esta se hubiera impuesto el sentido patriótico y de ir todos a una para hacer lo correcto. Creía que no habría un encarnizamiento político, pero he visto que no. Me ha producido un dolor profundo las caceroladas que he oído por la calle. Creo que se ha jugado con la desinformación, porque seguimos en esta ola de gente que dice que esto no es un virus, que es una conspiración, con lo de Bill Gates, etc. Toda esta mierda de pseudociencia se mezcla con la política y cuando pillas a una población desinformada esto prende. Por eso me interesa la divulgación científica, cuando tienes conocimiento es más difícil que te engañen.

Fernando Simón es un clarísimo ejemplo de alguien que ha sobrevivido a distintos gobiernos de posiciones ideológicas. Es el experto. Y así debería ser, que las personas que ocupan un cargo de estas características esté por encima de los partidos que gobiernan. Creo que le han insultado inadecuadamente y que es un ejemplo de cómo explicar las cosas. Ha cometido algún error, estoy seguro, pero no hay nadie que esté libre de cometerlos. Está hablando casi cada día y es normal que se cometan. No sé si en alguna otra crisis que no sea pandemia, algún gobierno de cualquier color ha tenido a una persona expuesta dando explicaciones. Es un trabajazo que tiene mucho mérito. Ha sido reconocido internacionalmente como uno de los mejores comunicadores de un país, pero en España siempre nos peleamos. Además, es una persona que ha hecho un esfuerzo por divulgar y no dar una comunicación cargada de jergas y tecnicismos.