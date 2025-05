Entra en un supermercado de Brasil y alucina por lo que hacen allí con las cajas de huevos

El creador de contenido @Daniconprisa sigue en su reto de recorrer Sudamérica en 100 días. Ahora es el turno de Brasil y en el día 66 ha acudido a un supermercado del país y ha alucinado por la diferencia en los huevos empaquetados, sobre todo con España.

"Veis que estoy haciendo la compra en Brasil y quiero comprar huevos, pero no hay de 6 ni de doce (unidades), solo hay de 20", ha expresado al principio del vídeo, que ha acumulado hasta el momento más de 10.000 visitas (y subiendo).

Le ha sorprendido muchísimo que el mínimo y el máximo que ha podido comprar en ese supermercado es de un paquete de 20 unidades de huevos, ni uno más ni uno más. "Le he preguntado al hombre (empleado) si hay de seis y me ha dicho: no, no, 20. Como si fuese lo normal", ha relatado.

"Me voy a tener que llevar para un desayuno y una cena 20 huevos, voy a dejar en el hostal la mitad", ha rematado el joven viajero.

Es un choque cultural con España, pues siempre ha estado acostumbrado a que en los supermercados de España los huevos vengan en seis unidades, doce unidades o incluso más.

