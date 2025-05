Compra una botella de suavizante, la compara con su versión anterior y alucina con la diferencia: "Nos toman por tontos"

La creadora de contenido malagueña Sandra Vega (@sandriuw95) ha publicado un vídeo tras comprar el popular suavizante Azul y haber notado algo que le ha indignado, por lo que no ha podido evitar compararlo.

"Decidme que no solamente yo me he dado cuenta de lo que han hecho con el suavizante, estoy flipando, acabo de llegar de comprar el 'azul' de siempre", ha expresado al principio del vídeo, que ha acumulado 2,4 millones de visualizaciones y 89.000 'me gusta'.

Cuando fue a colocarlo al lado de una botella del mismo producto que había comprado tiempo atrás, se dio cuenta de que, al menos, el envase de plástico, era notoriamente diferente. "Me pongo a mirarlo y digo, hostia, que le han cambiado el envase, y me puse a mirar", ha relatado.

Pensó que tendría menos lavados, sería menos concentrado o costaría menos al ser más pequeña, pero no ha sido así. Ambas versiones han costado 1,90 euros, tienen (supuestamente) 80 lavados. El nuevo trae 1,6 litros y el viejo, 2 litros. "Estoy flipando", ha opinado.

"Y es que cuesta lo mismo, se nota la diferencia, también en el grosor, no sé si nos están viendo cara de tonto o algo, ¿hasta dónde vamos a llegar?", ha razonado la mujer. Intentando hablar con otras personas le han comentado que puede ser que sea el tapón, ya que el nuevo es más corto.

