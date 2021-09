Álvaro Morte, de estudiar Teleco y ser eterno secundario a la fama mundial con 'La Casa de Papel'

El camino no ha sido fácil. Hubo momentos en los que no tuvo “nada de trabajo”, en los que no sabía “cómo pagaría el alquiler del mes siguiente”. “He sido camarero, he grabado vídeos para bodas. Es muy complicado ganarse la vida como actor en este país, y ahora no solo puedo hacerlo, sino que puedo elegir (...) [Al principio] procuras hacer teatro como puedes y donde puedes. Me ha costado mucho llegar aquí y procuro no dejarme embaucar por las luces de ese éxito”, confesaba en Mine.