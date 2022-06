Amber Heard rompe su silencio en su primera entrevista tras el juicio con Johnny Depp

EVELYN HOCKSTEIN via POOL/AFP via Getty Images

EVELYN HOCKSTEIN via POOL/AFP via Getty Images

“No me importa lo que cada uno piense de mí o lo qué juicios de valor quieres hacer sobre lo que pasó en la privacidad de mi casa, en mi matrimonio, a puerta cerrada. No pretendo que una persona cualquiera deba saber esas cosas”, reflexiona Heard.

“Incluso alguien que tiene claro que me merezco este odio y virulencia, incluso si crees que estoy mintiendo, no podrías mirarme a los ojos y decirme que en las redes sociales se ha hecho una representación justa. No me puedes decir que crees que esto ha sido justo”, ha reflexionado Heard.