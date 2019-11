Ana Morgade: "De 'Zapeando' me fui con mucha pena"

¿Nota la presión? Evidentemente, pero se preparó a conciencia para que Yu no perdiese su estilo. “Me pegué una sobredosis de programas para intentar mantener la esencia para que los yusers no sintieran que se le había robado el formato”, ha asegurado.

Es asidua a comentar la actualidad en Twitter e Instagram y tiene claro que es lo que falta en las redes sociales: “No le hablas igual a tu prima, a tu pareja que a un señor de Murcia. Lo que falta en las redes sociales es empatía. Tienes que darte cuenta de que lo que hay al otro lado es una persona”.

Y añade: “No hay nada más fácil de descontextualizar que una red social”.

Como ocurrió con Antonio Resines, esta entrevista va a tener una peculiaridad. Las preguntas se las va a hacer, de forma indirecta, Pablo Motos. Ana Morgade responde a las preguntas que el presentador de El Hormiguero le hizo a Santiago Abascal y que tanta polémica crearon.

Tú que estás en la naturaleza, ¿no percibes el cambio climático?

Lo percibo bastante. En la naturaleza estoy lo justo y necesario porque me llevo muy mal con lo silvestre, soy bastante urbana. Incluso en el centro de la ciudad, el que no percibe el cambio climático es porque se ha negado a conectar con sus sentidos.

Dígame algo en lo que pueda pactar con Pedro Sánchez.

Madre mía. A los dos nos gustan muchos las camisas blancas y colchón viejo, colchón que se tira.

¿La figura de Franco qué significa para ti?

Según la película, siete o catorce pesetas.

¿Eres religiosa?

Lo menos posible. Cuestionarse es lo mejor que se puede hacer para tener buena salud.

¿Con Franco se vivía mejor?

Con el euro hemos salido perdiendo. Eso es verdad.

Antonio Resines me dijo que “mis cojones”. Y me dio el titular claro...

Él te puede explicar si se vivía mejor, mi intuición es que en absoluto.

¿Qué nota le pones al himno de España de Marta Sánchez?

Abrimos aquí un melón... Me sigue alucinando como fenómeno viral. Como seguidora de Internet es una de las mejores cosas que nos puede pasar, tener banda ancha para ver cosas locas como esa. Dicho esto, a mí hay una cosa que me entusiasma y es que tiene una pronunciación que no se parece nada al castellano y me alucina. Dice “fifa España”, con dos efes. ¿Está insinuando algo sobre la FIFA? No voy a ser yo quien lo diga.

¿A qué darías dinero, a Notre Dame o al Amazonas?

Solo voy a responder de una manera muy sencilla: Almeida, no era una pregunta trampa. Era el Amazonas.

¿Crees que debería ser legal tener armas en casa?

Las mejores armas que yo conozco son las artes. De eso hay que tener todas las armas posibles. Las artes nos protegen contra la vida horrible y contra el hecho de morirnos. Nos regalan belleza y eternidad.

¿En alguna cena familiar le ha dicho su cuñado que va a votar a Podemos?

En mi casa tenemos la sana costumbre de no hablar ni de política ni de religión en las cenas familiares porque los afectos que no son elegidos, que son familiares, solamente se pueden conservar cuando se es ingenuo al hablar de ciertas cosas. Luego ya con tus amigos te puedes pegar por todo y si no te pegas por todo no son tus amigos.

¿Tienes altercados en la calle?

Los menos posibles. Solo encuentro una razón para correr y es que me vayan a pegar.

¿Has toreado?

Si no contamos Twitter, no.

¿Alguna vez le has dado una calada a un cigarro de la risa?

Por qué te crees que soy cómico.