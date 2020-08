Ana Morgade se acuerda de su comentario sobre Ayuso para valorar la privatización del rastreo de Madrid

Ana Morgade se convirtió el pasado lunes en trending topic por un chiste sobre la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso . La excolaboradora de Zapeando y presentadora de Yu: no te pierdas nada se sumó a la tendencia que se había creado esos días de hacer comentarios empezando con la fórmula “tengo un chiste, pero”.

Tras ser criticada por su broma sobre Ayuso, Morgade respondió así: “Parece que se me está insultando intensamente. ¿Sabéis qué? Hace meses que restrinjo las interacciones nocivas, así que NO OS LEO, HATERS. Simplemente no existís en mi Twitter”.

Este martes, un día después de conocerse la privatización de urgencia del servicio de rastreo de casos por parte de la Comunidad de Madrid, la comunicadora ha valorado la noticia.