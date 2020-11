Ana Obregón da una lección brutal a quienes no cumplen las normas contra el virus

View this post on Instagram

Quiero mandar desde lo más profundo de lo que queda de mi corazón un abrazo de amor a todos los que habeis perdido a vuestros seres queridos y en especial a los padres que han perdido a un hijo. A las 35.000 familias de los fallecidos por la pandemia y las 120.000 familias de los que mueren cada año en España por el maldito cáncer. Sabeis que en España mueren cada dia 325 personas de cáncer, la mayoría niños y jóvenes? Para ellos si el cáncer fuera contagioso quedarse en casa confinados sería su oportunidad de vivir. Y lo harían sin quejarse , con responsabilidad y sin violencia. Desgraciadamente mi hijo está entre ellos, así que por respeto a los que no están no veáis una limitación de la libertad en estos confinamientos, sino la oportunidad de vivir y que vivan los vuestros. Y tú , mi Áless , querías vivir, tenías toda una vida por delante. Con 25 años sonreíste al cáncer, luchaste y sufriste en silencio animando a los que estaban en tu misma situación. Tu partida fue como un rugido que rompió las paredes del infinito y tu ejemplo en esta vida ya tiene un eco en la eternidad. Daría mi vida por volver abrazarte aunque solo fuera un segundo. Un segundo contigo a cambio del resto de mi vida . #alessforever 💔