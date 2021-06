Ana Rosa Quintana tiene que frenar a Abascal tras lo que ha dicho del Gobierno de Pedro Sánchez

Santiago Abascal ha concedido una entrevista a El programa de AR para hablar de la actualidad política después de la manifestación de las derechas en Colón contra el indulto de los políticos catalanes presos por el Procés.

En un momento de la entrevista, Abascal ha afirmado que el Gobierno de Pedro Sánchez “llegó al poder de manera ilegítima”: “No digo ilegal, digo de manera ilegítima, mintiendo a los españoles, porque no es legítimo decir una cosa en la campaña electoral y hacer exactamente la contraria en el Gobierno”.

Y ha añadido: “No es legítimo mentir a los electores socialistas con el pacto con Podemos, con separatistas y terroristas y luego pactar con todos esos. El que ha llegado ilegitimamente al poder ahora se mantiene ilegalmente en el poder. Tomando decisiones que no puede tomar. Y eso es lo que estamos denunciando en este momento”

Una sentencia que ha obligado a Ana Rosa a intervenir para contradecir al presidente de Vox: “El Gobierno nos puede gustar o no que pacte o que se apoye en determinados partidos pero es legal y absolutamente legítimo. Estamos en democracia. Muchas veces la democracia que a ustedes le niegan”.

“No, no. No es legítimo mentir. Lo estábais debatiendo hace un momento vosotros mismos”, ha interrumpido Abascal. “No, no es moral”, ha apostillado la presentadora.

″¿Creéis que los políticos o los periodistas pueden mentir en una tertulia de manera impune? Eso no es legítimo. Evidentemente es legal porque no hay ninguna ley que persiga las mentiras. Pero no es legítimo mentir”, ha añadido Abascal.

Quintana ha defendido que los políticos, del signo que sea, no deberían permitir que se mienta a los ciudadanos. “En eso estamos de acuerdo pero los políticos dejan, muchas veces, a los ciudadanos indefensos. Llegan al poder y están cuatro años haciendo lo contrario de lo que han dicho. Yo entiendo que un político puede llegar al poder y no encontrar las circunstancias para aplicar algunas de sus políticas”, ha afirmado Abascal.

El líder de la ultraderecha ha criticado que Sánchez dijese que no iba a pactar con ciertos partidos y que después lo hiciese. Algo a lo que ha respondido también la presentadora: “Hasta ahora hay un Congreso de los Diputados que han votado todos los españoles y que mantienen el apoyo a Sánchez. Yo creo que eso sí es democrático, guste más a unos o guste más a otros. Es verdad que tampoco vas a estar votando todos los días. Se vota cada cuatro años”.