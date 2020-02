Andrea, de 'La isla de las tentaciones', rotunda tras los rumores: "Ya está, tema zanjado”

Andrea se ha convertido, con permiso de Fani y Christofer, en la protagonista absoluta de La isla de las tentaciones, el exitoso programa que ha llegado a su fin en Mediaset.

Su paso por el reality de Mónica Naranjo —llegó con Ismael y se fue con Óscar— le valió todo tipo de críticas por su actitud y por su forma de ser. De hecho, el futbolista del Betis, Joaquín, compartió algunos vídeos en redes mofándose de ella.

La web Periodista Digital publicó hace unos días que Andrea iba a denunciar a Joaquín por esos comentarios, algo que ella misma ha desmentido.

“Quiero dejar una cosa clara y ya, por favor, por zanjar este tema. Yo no voy a denunciar a nadie. No voy a denunciar a este futbolista por nada, que hayan dicho los comentarios que quieran y me da igual”, ha afirmado en sus stories de Instagram.

Y ha añadido: “Yo ya tengo bastante con mis problemas y ya he tenido bastante con todo lo que me ha pasado este fin de semana como para encima meterme en más follones, si denuncias, si no se qué. No. No voy a denunciar a nadie. Ya está, tema zanjado”.